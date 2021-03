JAKARTA - Pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar, saat ini tengah menanti kelahiran anak pertama mereka. Setelah 10 tahun menikah, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dikabarkan akan lahir dalam kurun waktu paling lama tiga minggu kedepan.

Untuk mempersiapkan kehadiran bayi pertama mereka, Zaskia Sungkar dan suami diketahui sudah mulai mendesain kamar untuk buah hati mereka. Bahkan tak tanggung-tanggung, keduanya rela merogoh kocek dalam hingga Rp20 juta rupiah demi sebuah selimut.

Hal tersebut diketahui lewat unggah sebuah akun fesyen selebritis di Instagram. Dalam unggahannya, kakak dari Shireen Sungkar ini terlihat memiliki selimut yang terbuat dari 90 persen wol merino dan 10 persen wol kasmir.

Baca juga:

Jelang Kelahiran Buah Hati, Irwansyah dan Zaskia Sungkar Siapkan Kamar Bayi

Jelang Melahirkan, Zaskia Sungkar Inginkan Persalinan Normal

"#zaskiasungkar prepare for her baby #hermes avalon III throw blanket (coco/camomille) in jacquard woven wool and cashmere (90% merinos wool and 10% cashmere) (measures 53” x 67”) Rp 22.320.000 / $1,550.00 ($1 : 14.400) Source usa.hermes.com," tulis akun Hermes_Selebritii.

Hingga saat ini, Zaskia dan Irwansyah memang kerap membagikan momen saat mereka berdua bekerja sama untuk menghias kamar anak mereka. Bahkan, Zaskia menyebut bahwa dirinya sengaja membeli sendiri pajangan-pajangan khusus untuk kamar anak pertamanya.

"Part terseru adalah hunting perentelan pajangan gemas gemas abis itu nata2 deh, masyaAllah @irwansyah_15," tulisnya dalam akun Instagram pribadinya.

(edh)