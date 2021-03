LOS ANGELES - Kylie Jenner menuai kritik pedas publik setelah meminta penggemarnya mengumpulkan donasi untuk membiayai operasi seorang makeup artist bernama Samuel Rauda. Pria itu harus menjalani operasi darurat setelah terlibat kecelakaan lalu lintas.

“Semoga Tuhan melindungimu @makeupbysamuel. Tolong doakan Sam yang mengalami kecelakaan pekan lalu. Dan swipe up untuk membantu dia melalui akun Go Fund Me yang dibuka keluarganya,” ujar sang influencer dalam unggahannya.

Akun Go Fund Me yang dibuka keluarga Samuel Rauda awalnya hanya menargetkan pengumpulan dana sebesar USD10.000 (Rp144 juta). Saat donasi itu berlangsung, publik sudah mengumpulkan USD6.000 (Rp86,5 juta).

Kylie Jenner kemudian menggenapi jumlahnya dengan menyumbang USD5.000 (Rp72 juta). Angka donasi itu menggelembung hingga USD100.000 (Rp1,44 miliar) setelah ‘dipromosikan’ Kylie Jenner lewat media sosialnya.

Mengutip Daily Mail, Senin (22/3/2021), Samuel Rauda pernah bekerja sebagai stylist Kylie pada 2015. Namun dia tidak pernah bekerja sebagai MUA untuk influencer 23 tahun tersebut.

Baca juga: Bertengkar Sengit, Kendall dan Kylie Jenner Stop Komunikasi

Namun begitu, beberapa warganet terlihat menyerang dan mengkritisi mantan kekasih Travis Scott tersebut. Mereka menilai, Kylie yang memiliki kekayaan menyentuh USD1 miliar itu tak sepenuh hati ingin membantu Samuel Ruada.

Seorang warganet berkata, “Sebentar deh. Jadi, MUA Kylie Jenner kecelakaan dan butuh USD60.000 untuk operasi otak. Kemudian dia meminta penggemarnya untuk berdonasi, sementara dia hanya menyumbang USD5.000, padahal dia miliuner?” “Yang benar saja Kylie Jenner membuka akun Go Fund Me untuk stylistnya? Sist, bagaimana kalau kau saja yang menyumbang untuk biaya operasinya?” ungkap warganet lainnya. Selain Kylie Jenner, diketahui sederet public figure lainnya juga memberikan donasi untuk Samuel Rauda. Bella Thorne menyumbang USD5.00, Sofia Richie dan Bebe Rexha juga menyumbang namun dengan angka lebih kecil. Meski begitu, Amelia Hamlin yang merupakan sahabat Samuel Rauda mengatakan, operasi telah selesai dilakukan pada 14 Maret 2021. “Operasi berjalan dengan baik dan sekarang kami menunggu Sam untuk sadar.”* Baca juga: Pamer Menu Makan Siang, Sophia Latjuba 'Diprotes' Netizen