LOS ANGELES - Tak berbeda dengan pasangan kakak-adik biasa yang suka bertengkar, begitu juga pasangan kakak-adik terkenal, Kendall dan Kylie Jenner.

Diketahui tengah bertengkar hebat saat trip keluarga ke Palm Spring baru-baru ini, dipicu ketika Kylie yang tak mau mengantar Kendall pulang ke rumah.

Akibat pertengkaran sengit tersebut, keduanya dikabarkan berhenti berkomunikasi, berbicara satu sama lain setidaknya sudah selama satu bulan lamanya.

Buntut pertengkaran sengit di antara Kendall dan Kylie ini, terungkap melalui tayangan cuplikan episode Keeping Up With the Kardashians 5 November kemarin. Kepada Kim Kardashian, Kendall mengaku tidak mendengar kabar apapun tentang adiknya satu-satunya tersebut.

“Kami bertengkar hebar dalam perjalanan pulang dari Palm Springs. Sudah begitu lama aku tidak dengar kabar apapun dari Kylie, tidak sedikit pun. Kami tidak pernah selama ini tidak saling bicara satu sama lain,” kata Kendall, dikutip Just Jared, Jumat (6/11/2020).

Merespon Kendall, Kim menegaskan bahwa dua adik sambungnya tersebut sudah stop berkomunikasi selama satu bulan lamanya. Sementara kakak sambung Kendall dan Kylie lainnya, Khloe Kardashian mengaku ia sudah mencoba menghubungi Kylie untuk membuat kedua adik tercinta itu rujuk. “Aku mengirim SMS ke Kylie, menanyakan seberapa lama ia tidak mau berbicara dengan Kendall dan Kylie seperti membentakku,” imbuh Khloe.