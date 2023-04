LOS ANGELES - Sempat beberapa kali disinyalir menghabiskan waktu bersama, Kylie Jenner dan Timothée Chalamet nampaknya memilih untuk santai menjalani hubungan agar selalu menyenangkan. Mereka tak ingin memaksakan untuk melangkah sebagai pasangan ataupun yang lebih jauh lagi.

Salah satu sumber terdekat pun menjelaskan meski belum terlihat ada keseriusan dari hubungan ini, Kylie tak menampik jika dirinya menikmati kehidupan dengan adanya Timothée disisinya.

"Ini tidak serius, tapi Kylie menikmati bergaul dengan Timothée dan sedang melihat akan sejauh mana hubungan mereka nantinya,"ungkap seorang sumber kepada "Entertainment Tonight", dilansir dari PageSix, Senin (17/4/2023).

Sumber lain membeberkan bahwa aktor Call Me by Your Name itu dianggap berbeda dengan pria-pria lain yang pernah dikencai bintang "Kardashians" itu sebelumnya.

Sehingga, model 25 tahun itu nampak begitu menikmati kebersamaannya dengan aktor 27 tahun itu.

“Sangat menyenangkan baginya karena rasanya jauh berbeda dari hubungan masa lalunya.Ini baru dan menyenangkan bagi Kylie, dan dia bersenang-senang,"ujar sumber lain.

Hal ini juga berkaitan dengan keputusan Jenner untuk menjaga hubungan ini agar tidak terlalu tersorot. Bahkan, Jenner juga memilih menghadiri festival musik Coachella 2023 akhir pekan ini tanpa Chalamet di sisinya. Lagi-lagi, demi menjaga hubungan mereka jauh dari sorotan publik. Jenner butuh waktu untuk bersenang-senang dengan teman-temannya tanpa dibombardir segudang pertanyaan terkait rumor asmara dengan Chalamet. BACA JUGA: Ayu Ting Ting Tanam Benang Hidung, Panen Kritik Netizen "Kylie memutuskan dia tidak ingin mempublikasikannya dengan Timothée akhir pekan lalu di Coachella dan benar-benar hanya ingin bersantai dan bersenang-senang dengan teman-temannya," kata sumber itu. Adapun mengenai perkenalan keduanya, disinyalir ada campur tangan saudara Kylie, Kendall Jenner yang berteman akrab dengan Chalamet Sebagai informasi, rumor asmara antara Kylie Jenner dan Timothee Chalamet pertama kali berembus pada minggu lalu. Sumber Page Six mengatakan, keduanya mulai dekat sejak bertemu di ajang Paris Fashion Week pada Januari 2023. Perbincangan publik mengenai hubungan asmara mereka semakin hangat ketika mobil Kylie terlihat diparkir di luar rumah Chalamet di Beverly Hills minggu lalu dan tepat keesokan harinya, mereka menikmati kencan taco. BACA JUGA: Siap Bertaubat, Istri Yama Carlos: Pernikahan Kita Bukanlah Pernikahan

