JAKARTA - Acara pengajian jelang pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menjadi momen haru bagi Krisdayanti. Mafhum, acara itu mempertemukannya kembali dengan dua buah hati yang lebih dari setahun tak ditemuinya.

Pada 21 Maret 2021, pelantun Mencintaimu tersebut mengunggah rangkaian kalimat puitis bersama dua foto bersama Aurel dan Azriel. Foto itu, tampak diambil di Hotel Intercontinental, venue di mana Aurel menggelar lamaran, siraman, hingga pengajian.

“Oh bulan sabit, aku titip sepenggal rindu padamu. Di lengkungmu yang bak perahu,” tutur Krisdayanti membuka postingan tersebut.

Krisdayanti dalam lanjutan keterangannya mengatakan, “Hanya ada kau, bulan, dan aku lagi. Sembari menanti pertemuan sepenuh hati. Oh rindu, oh bulan sabit yang menggantung rindu.”

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh warganet, termasuk rekan sesama artis. Pedangdut Iis Dahlia mengatakan, “Bismillah, lancar. Lancar sampai hari H dan sehat semua penuh bahagia.”

Penyanyi senior Hetty Koes Endang berkomentar, “Bahagia sekali melihatnya say.” Seroja Hafiedz yang merupakan istri Ridho Slank juga mengungkapkan doa dan harapannya untuk sang sahabat.

Seroja Hafiedz menuliskan, “A mother blessing is a never ending light for entire life (Restu ibu adalah cahaya tanpa henti yang akan menyinari sepanjang hidup sang anak). Selamat untuk putri dan keluargamu, sayang. Best wishes.”

Pada acara pengajian yang digelar pada 20 Maret silam, Krisdayanti memberikan restunya kepada Aurel Hermansyah untuk menikah. Bersama restu itu, ibu empat anak itu juga memberikan wejangan untuk putri sulungnya tersebut.

“Aku tidak memintamu mencintaiku seluas samudera. Cukup bila kau mengingatku saat nanti kau menimang anakmu. Sampaikan salamku untuk cucu pertamaku,” kata istri Raul Lemos tersebut sambil terisak.

Krisdayanti melanjutkan kalimatnya dengan, “Sekarang kau sudah menetapkan hati kepada lelaki pilihanmu. Aku hanya mendoakan dan mencintaimu tanpa syarat. Semoga kau menikmati perjalanan barumu.”*

