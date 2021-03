JAKARTA - Angela Lee belum lama ini melakukan operasi pada hidungnya. Rupanya hidung Angela Lee dirasa tidak simetris.

Melalui akun Instagramnya, pembawa acara tersebut tampak membagikan foto saat hidungnya masih ditutupi perban. Bahkan pada bagian tersebut, sempat terlihat luka bekas jahitan.

"H1 - Gws for me!! Gak munafik... lha wong emang op hidung! kenapa? krn emang ada masalah idung miring... yo wis skalian toh! di poles dikit," tulis Angela Lee pada keteranagn foto.

 

"So what ini diri saya jadi diri saya anti munafik. opo meneh diendorse.... wenakkk.... hehehe doain pet cembu yaaa ayank2222 kuu i lop you gaeskuuu," sambungnya.

Sementara itu, pada foto keduanya, istri dari Alexander tersebut terlihat tengah melakukan pembersihan pada bagian bekas operasi. Kendati demikian, ia tetap menghaturkan rasa terima kasih lantaran bagian hidung yang sempat membuatnya kurang percaya diri, kini telah berhasil diperbaiki.

 

"h+1 abs op dibersihin darah di dalame tu rasanya kaya iron man! yuhuu pancen oye senat senut cukkk. matur suwun dokterkuu.... uda kasi endorse betulin idung miring aku, doain aku cpt sembu ya gaesss," pungkasnya.

