SEOUL - Rose BLACKPINK membukukan rekor baru dalam karier solo debutnya. Dia berhasil menempatkan lagu On The Ground di peringkat 43 Official Singles Chart periode 19 Maret hingga 25 Maret 2021.

Dengan begitu, menurut Soompi, Rose menjadi solois K-Pop wanita pertama yang berhasil menembus Official Singles Chart yang merupakan peringkat lagu-lagu terpopuler di Inggris.

Sebelumnya, Rose bersama grupnya, BLACKPINK juga tercatat menjadi girl group K-Pop pertama yang berhasil masuk Official Singles Chart lewat DDU-DU DDU-DU, pada 2018.

Tak hanya itu, Rose BLACKPINK juga memecahkan rekor penjualan album lewat ‘R’. Berdasarkan data Hanteo Chart, penjualan fisik album tersebut mencapai 282.674 kopi hanya dalam 24 jam setelah dirilis, pada 16 Maret silam.

Artinya, dia berhasil memecahkan rekor IU yang sebelumnya tercatat sebagai solois K-Pop wanita dengan penjualan album tertinggi. Mini album 'Love Poem' yang dirilisnya pada 18 November 2019, terjual sebanyak 147.856 kopi dalam sepekan. Sebelumnya, jumlah pre-order album solo debut Rose BLACKPINK tersebut berhasil melampaui 500.000 kopi. Komposisi pemesanan album terbesar datang dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan China.