JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Angelica Simperler dan Rico Hidros. Pada Rabu, 17 Maret 2021 kemarin, bintang film 8 Hari Menaklukan Cowo tersebut baru saja melahirkan buah hati pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.

Melalui akun Instagram pribadinya, wanita kelahiran Jakarta tersebut tampak membagikan momen persalinan caesar yang baru saja ia lakukan. Dalam foto tersebut, ia juga menampilkan wajah putranya yang diberi nama Ryuzi Nara At Tariq.

"Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah Lahir Putra kami yg bernama "Ryuzi Nara At Tariq" dengan selamat dan sehat. Pada hari Rabu 17 Maret 2021," tulis Angelica pada keterangan foto.

"Pukul 07.23 WIB, Dengan berat 3,2 kg, Tinggi 50 cm. Terimakasih atas Do'a dan dukungannya @angelicasimp.new @ai_djagger," sambungnya.

Ucapan selamat terlihat membanjiri akun Instagram milik wanita 34 tahun tersebut. Bahkant tak sedikit yang mendoakan agar bayi dengan bobot 3,2 kg itu kelak bisa menjadi anak yang sholeh.

"Masya Allah...Barakallah... Welcome to the world baby boy...soleh,pinter,sehat yaa.. bundanya pun sehat dan speed recovery ya sayang," tulis vinaferina.

"Alhamdulillah....selamat yaa kk, semoga jadi anak yang soleh....," tulis arlihaikalmasmuda.

"Selamat ya mb Angel dan suami atas kelahiran putranya. Semoga menjadi anak yg Sholeh," tulis jojo_silaban1710.

