JAKARTA - Keyzha, Nayya, Nazwa, dan Jeje yang tergabung dalam D’4ngels kini melebarkan sayap. Selain bermusik, para anggota D’4ngels kini menggeluti dunia akting.

Mereka berbagi keseruan mereka saat syuting episode ketiga dari web series “Love Is Us”.

Apa saja ya yang dilakukan para anggota D’4ngels di lokasi syuting? Saat persiapan, Nayya mengobrol dan bercanda dengan lawan mainnya yaitu Putra yang memerankan karakter Rio.

Baca Juga:

Ririe Fairus Jelaskan Alasan Hapus Foto Ayus Sabyan di Instagram

Dibintangi D'4ngels, Web Series Love Is Us Resmi Debut di YouTube

Naya menjelaskan bahwa ia memerankan karakter ketua geng yang tomboy, sedangkan Putra berakting sebagai karakter anak yang tengil.

Setelah menyelesaikan scene-nya, Nayya menghampiri Jeje yang sedang dirias.

“Nayya tuh dari kemarin mukanya kayak lagi berbunga-bunga gitu” komentar Jeje setelah melihat Nayya senyum-senyum ke arah kamera.

“Nih sama nih kayak netizen” canda Nayya.

Hmm.. kira-kira siapa ya yang bikin Nayya berbunga-bunga? Yuk intip keseruan behind the scene web series “Love Is Us” di YouTube channel Ekomando Channel sekarang!

(aln)