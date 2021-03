JAKARTA - Jemimah Cita kini dikenal publik usai mengikuti Indonesian Idol Special Season. Selain penampilan yang ciamik, Jemimah terkenal berkat improvisasinya menyanyikan lagu Cinta Dalam Hati dari Ungu.

Bahkan lagu tersebut sampai dijadikan challenge yang disebut Jemimah Challenge di media sosial.

Di balik Jemimah challenge yang viral, apa ya yang menginspirasi Jemimah membuat improvisasi yang unik? Ternyata sebelum tampil, Jemimah sempat merenung di kamar mandi dan berpikir keras agar lagu Cinta Dalam Hati berkesan di hati penonton.

Setelah diskusi dengan band, Jemimah mantap menyanyikan lagu tersebut dengan sentuhannya sendiri.

Memiliki vokal yang indah, ternyata Jemimah hanya setahun belajar vokal, yaitu pada saat ia duduk di bangku SMA. Selain berlatih vokal, ia sangat suka menonton serial TV luar negeri yaitu Glee dan American Idol.

Karena sempat tertekan dengan kegiatan kampus dan skripsi, Jemimah mengikuti Indonesian Idol. Menurut Jemimah, karena pandemi ini proses dari audisi sampai akhir merupakan proses yang mudah.

“Kalau Tuhan sudah permudah jalan, kenapa nggak diambil” jawab Jemimah saat ditanya motivasinya mengikuti ajang Indonesian Idol Special Season.

Sampai saat ini Jemimah masih berkuliah di Universitas Diponegoro mengambil jurusan hukum. Ternyata Jemimah sempat kesulitan menyeimbangkan kegiatan kampus dan bernyanyi. Saat fokus kuliah, Jemimah merasa harus selalu mengesampingkan emosi dan perasaannya karena ia mempelajari ilmu hukum. Disisi lain, ia harus menguatkan emosi dan perasaannya ketika bernyanyi.

Jemimah mengambil jurusan hukum karena ia ingin menolong orang-orang. Ia juga terdorong mempelajari ilmu hukum karena pengalaman buruk yang pernah dialami ibunya.

“I have to fight for justice” jelas Jemimah.

Jemimah merasa momen yang paling berkesan saat mengikuti Indonesian Idol itu ketika ia merasa puas dengan hasil penampilannya, bukan karena jumlah standing ovation dari juri.

