JAKARTA - Jemimah Cita tereliminasi dari Indonesian Idol Special Season pada Senin (15/3/2021). Ia harus tereliminasi di babak Top 5 Indonesian Idol Special Season

Di babak Top 5 Spektakuler Show tadi malam, para peserta berkesempatan duet dengan para juri. Penampilan duet pertama datang dari Anggi dan Ari Lasso.

Selanjutnya, ada penampilan duet lainnya dari Mark dan Rossa. Kemudian ada penampilan Anang Hermansyah dengan Jemimah. Lalu terakhir ada penampilan spesial dari Maia Estianty dan Rimar.

Usai ditantang berduet dengan para juri, lima peserta ini juga telah menampilkan performanya secara solo.

Kritik, pujian hingga standing ovation telah diberikan para juri untuk seluruh peserta yang telah mempersembahkan penampilan terbaiknya malam ini. Namun, meski begitu, tetap harus ada satu orang peserta yang harus pulang karena mendapatkan vote terendah.

Hal tersebut juga diumumkan Host Boy William. Di penghujung acara, Boy mengumumkan nama-nama peserta yang berada di posisi aman dan tidak aman.

Dua peserta pertama yang disebut berada di posisi aman karena meraih banyak voting dan lolos ke babak berikutnya yakni Rimar dan Melisa.

Sementara itu beberapa peserta yang mendapatkan voting rendah dan berada di posisi tidak aman adalah Jemimah dan Anggi.

“Indonesia, kalian yang memilih. Tersisalah Jemimah dan juga Anggi,” kata Boy William di atas panggung Indonesian Idol Special Season, Selasa (16/3/2021) dini hari. “Satu di antara Jemimah dan Anggi Boy pastikan akan pulang malam ini,” ujarnya.

Boy lantas langsung mengumumkan, satu peserta yang harus pulang malam hari ini. Dia adalah Jemimah Cita. “Oh my God, my girl! Indonesia, perjalanan Jemimah di Indonesian Idol ini luar biasa banget. You know because of you, ada ‘Jemimah Challenge’,” kata Boy.

Langkahnya harus terhenti di babak Top 5 Indonesian Idol, Jemimah mengucapkan rasa syukurnya. Sebab, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan sampai di babak 5 besar.

“It has been a blessing, Top 5 is actually beyond my imagination. I’m happy, I’m grateful,” kata Jemimah.

Sementara itu, peserta lainnya melanjutkan langkahnya ke babak selanjutnya. Berikut peserta yang lolos ke babak Top 4 Indonesian Idol Special Season:

1. Rimar

2. Melisa Hartanto

3. Anggi Marito

4. Mark Natama

Selamat untuk semua peserta yang lolos ke babak berikutnya. Saksikan terus Indonesian Idol Special Season di RCTI, setiap hari Senin pukul 21.00 WIB.

