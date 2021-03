JAKARTA - Babak Live Rounds The Voice Kids Indonesia, hari Kamis 18 Maret pukul 18.30 WIB di GTV siap dimeriahkan oleh kehadiran Via Vallen.

Jalannya kompetisi di The Voice Kids Indonesia GTV semakin terasa. Saat mulai memasuki babak Live Round pada Kamis 18 Maret nanti, akan menjadi momen penting bagi para kontestan untuk menampilkan performa terbaiknya agar lolos ke babak Semi Final. Ditengah – tengah ketatnya kompetisi, Tiara Andini menyempatkan diri untuk menyemangati para talenta muda yang sedang berkompetisi di The Voice Kids Indonesia Season 4. ”Kalian semua ini suaranya udah enggak perlu diraguin lagi yah. Kalau udah sampai tahap ini kalian tuh udah keren banget. Tepuk tangan buat kalian. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa terutama dan jangan lupa dengan siapapun yang mendukung kalian. Rendah hati terhadap semua orang dan punya attitude yang bagus. Di masa pandemi kali ini, aku bangga loh sama kalian yang tetap semangat menggapai cita – cita kalian. Selalu menampilkan yang terbaik disetiap performance kalian” ucap Tiara Andini by phone call (11/03/21).

Mau berinteraksi secara langsung dengan para talenta hebat dan juga para coaches The Voice Kids Indonesia Season 4? Pada episode Live Round Kamu bisa ikutan #SapaFansTVKI via Zoom secara bersamaan saat tayangan The Voice Kids Indonesia. Caranya mudah, Kamu cukup registrasi dengan mengakses link https://bit.ly/3vyStfN agar siap ngobrol dan seru-seruan bersama para coaches dan kontestan favoritmu!

Talenta hebat yang akan tampil pada babak Live Round pertama pada hari Kamis 18 Maret pukul 18.30 WIB : Matthew dan Maren asal Semarang, Kesya asal Medan dan Gita asal Lampung dari #TeamMarcell. Dari #TeamYuraRizky ada Gebby asal Medan, Regita asal Sidoarjo, Jennefer asal Batam dan Ghatfaan asal Semarang. Sementara dari #TeamIsyana ada si kembar Chevira dan Dhevira asal Denpasar, Alisha asal Jakarta, Ajeng asal Lumajang dan Mirai asal Solo yang akan menampilkan talenta vokal terbaik mereka. Pastinya salah satu dari mereka adalah kontestan favoritmu kan?

Nah, agar kontestan favoritmu bisa lolos ke babak semi final, kamu bisa ikut mendukung dengan cara vote di aplikasi RCTI+. Caranya pun mudah banget.

1. Download aplikasi RCTI+ di Google Play atau di App Store

2. Log in di aplikasi RCTI+, sebelumnya kamu wajib registrasi atau log in dengan menggunakan email atau nomor handphone.

3. Dari laman Home RCTI+, scrool ke bawah dan piilih banner vote The Voice Kids Indonesia Season

4. Baca Term & Condition dan pilih Agree

5. Pilih kontestan yang ingin kamu vote

6. Pilih vote. Selama periode vote kamu memiliki 10 kuota untuk vote setiap harinya.

7. Periode voting tahap Live Round 1 berlangsung mulai 13 – 18 Maret 2021, dan tahap Live Round 2 berlangsung mulai 19 – 25 Maret 2021.

Saksikan Live Round The Voice Kids Indonesia Season 4 hari Kamis 18 Maret pukul 18.30 WIB di GTV. Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. #TheVoiceKids4ID #TheVoiceKidsGTV #TheVoiceKids4Indonesia Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com