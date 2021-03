JAKARTA - Sinopsis sinetron Ikatan Cinta hari ini akan semakin membuat penonton penasaran dan gregetan. Aldebaran (Arya Saloka) dan Andin (Amanda Manopo) terlihat obrolan manis dan romantis di atas ranjang.

Di episode ini, Andin menyinggung masalah anak kepada sang suami. Hal tersebut terlihat dari video teaser sinetron Ikatan Cinta yang diunggah di Instagram @officialrcti, Selasa (16/3/2021).

Di video teaser tersebut, Aldebaran dan Andin tampak duduk bersisian di atas ranjang. Di momen berdua itu, Andin tiba-tiba saja mengajak Aldebaran berdiskusi soal nama anak.

“Kamu mau nama anak kita siapa? Aladin?” tanya Andin lembut kepada Aldebaran yang sedang duduk bersandar di ranjang.

Mendengar perkataan tiba-tiba dari Andin, membuat Aldebaran salah tingkah. Dia pun langsung meminta istrinya untuk tidur.

“Tidur,” ucap Aldebaran singkat. Sementara itu di dalam hatinya, Aldebaran berterima kasih kepada Andin yang sudah sabar menghadapinya selama ini. “Terima kasih ya, Ndin, karena kamu tetap menerima saya,” ujarnya dalam hati.

Sontak, video teaser ini pun langsung ramai komentar netizen. Mereka gemas dengan pertanyaan Andin kepada Aldebaran. Video teaser ini juga membuat netizen berharap bahwa keduanya segera memiliki momongan yang sering dijuluki dengan ‘Aladin’, yang berasal dari singkatan Aldebaran-Andin.

Penasaran dengan keseruan Aldebaran dan Andin saat liburan? Akankah Aladin on the way? Saksikan sinetron Ikatan Cinta malam ini pukul 19.20 WIB di RCTI.

