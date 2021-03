LOS ANGELES - Megan Thee Stallion berhasil menyabet predikat Best New Artist Grammy Awards 2021. Ia berhasil mengalahkan nama besar lain seperti, Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat dan Kaytranada.

Mengenakan ansambel orange yang menakjubkan dari Dolce & Gabbana, rapper itu naik ke panggung dan mulai menangis saat dia memulai pidato penerimaannya.

Baca Juga:

Cardi B Naik Lagi, BTS Terguling dari Puncak Billboard Hot 100

Cardi B dan Megan Thee Stallion Kompak dengan Bra Metalik di Panggung Grammy 2021





"Pertama-tama, saya ingin mengatakan semua orang luar biasa. Setiap artis yang dinominasikan untuk penghargaan ini sangat luar biasa," kata Megan dilansir dari E Online, Senin (15/3).

"Kedua, saya benar-benar hanya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena terima kasih telah memasukkan kehidupan ke dalam tubuh saya agar saya dapat berada di sini hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena selalu bersama saya, berada di sisi saya," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Megan mendedikasikan kemenangannya untuk ibunya yang baru saja meninggal dunia. Megan mengucapkan terima kasih kepada sang ibu.

"Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih kepada mama saya, dia tidak di sini bersamaku hari ini tapi saya tahu dia ada di sini dengan semangat saya dan dia selalu percaya saya bisa melakukannya, jadi terima kasih banyak," ujar Megan.

Megan Thee Stallion dinominasikan lainnya, termasuk Best Rap Performance untuk Savage, yang sudah dimenangkannya dan Beyonce. Adapun nominasi lainya yaitu Best Rap Song dan Record of the Year.

(aln)