SEOUL - Park Bo Young menjadi penjaga kafe kakak iparnya saat rehat dari dunia akting. Pengalaman tak menyenangkan sempat dialami bintang Strong Woman Do Bong Sun ini ketika itu.

Saat menjadi bintang tamu di program Unexpected Business, Park Bo Young menceritakan kebiasaannya membantu menjalankan bisnis sang kakak ipar. Saat bekerja, Park Bo Young biasanya menutupi wajah dengan masker.

"Aku memakai masker, jadi mereka tidak bisa mengenali wajahku. Tapi banyak dari mereka yang mengenali suaraku. Jadi aku pindah dari jaga kasir ke cuci piring," cerita Park Bo Young seperti dikutip dari Koreaboo, Senin (15/3/2021).

Meski demikian, tak semua orang mengenali suaranya dan bersikap manis. Park Bo Young pernah mendapatkan perlakuan tak pantas dari pelanggan ketika sedang berjaga di kafe.

"Aku masih belum ahli, jadi aku sering dapat sumpah serapah dari pelanggan," kata Park Bo Young.

"Suatu hari, aku bertanya pada seorang pelanggan, 'Apakah aku harus menggunakan gelas untuk take away?' Lalu pelanggan itu berteriak, 'Jika tidak begitu, lalu bagaimana aku bisa membawanya pulang?' Kemudian aku hanya bilang, 'Akan aku taruh di gelas take away,'" lanjutnya.

Mendengar cerita itu, Jo In Sung selaku host Unexpected Business sedikit terpancing emosi. Sementara Cha Tae Hyun berkata, "Mereka mungkin hanya sedang bad mood. Jangan dipikirkan."