SEOUL - Dawon ‘SF9’ memulai debut aktingnya lewat drama terbaru tvN, Doom at Your Service. Dalam drama itu, dia akan beradu akting dengan dua aktor populer, Seo In Guk dan Park Bo Young.

Dawon dipercaya untuk menghidupkan peran Tak Sun Kyung, adik laki-laki Tak Dong Kyung (Park Bo Young). Dia digambarkan sebagai pria muda yang kerap tidak berpikir panjang dalam melakukan sesuatu.

Meski kerap menyusahkan dan mengganggu sang kakak, Tak Sun Kyung sebenarnya sangat bersyukur atas keberadaan Tak Dong Kyung. “Aku bersyukur bisa membintangi drama ini. Di saat bersamaan, aku juga merasa gugup dan khawatir,” ujar Dawon seperti dikutip dari Ilgan Sports, Selasa (23/2/2021).

Namun idol 25 tahun itu berjanji, akan memanfaatkan kesempatan tersebut berusaha keras mempersiapkan diri jelang syuting. Dalam mempersiapkan perannya, dia mengaku, menonton proyek akting para aktor yang akan menjadi lawan mainnya dalam drama tersebut.

“Aku mempelajari mereka dengan menonton berbagai proyek yang telah mereka bintangi. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan sisi lain diriku lewat bidang baru ini,” tutur Dawon menambahkan.

Mengusung genre fantasi-romantis, Doom at Your Service bercerita tentang seorang pria yang selalu merusak segala sesuatu yang disentuhnya. Dia kemudian bertemu perempuan yang mempertaruhkan segalanya untuk menghindari takdir. Skenario drama ini ditulis oleh Im Me Ari, penulis di balik drama Beauty Inside. Sementara kursi sutradara diserahkan kepada Kwon Young Il, sosok yang pernah menggarap My Unfamiliar Family. Selain ketiga aktor di atas, drama Doom at Your Service juga akan dibintangi oleh Lee Soo Hyuk, Kang Tae Oh, dan Shin Do Hyun. Drama ini dijadwalkan tayang pada semester I-2021.