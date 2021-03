SEOUL - Rose BLACKPINK resmi memulai debut solonya dengan merilis album 'R', pada Jumat (12/3/2020). Menariknya, album tersebut diisi dengan lagu-lagu berbahasa Inggris, seperti On The Ground dan Gone.

Mengutip Soompi, Rose ternyata memiliki alasan sendiri memilih lirik berbahasa Inggris untuk album debutnya tersebut. Bukan untuk mempermulus langkahnya masuk ke pasar internasional, dia hanya merasa, setiap lagu memiliki bahasa yang sesuai.

Sehingga untuk membuat lagunya terasa lengkap, dia menilai, lirik yang paling cocok adalah dalam bahasa Inggris. Kendati demikian, dia sempat merasa khawatir terkait tanggapan penggemar ketika dia tidak menggunakan bahasa Korea.

Namun tampaknya para BLINK tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal itu terlihat dari pre-order albumnya yang telah melampaui 400.000 kopi sejak dibuka pada 4 Maret 2021. Video klip On The Ground telah ditonton lebih dari 1,7 juta kali dan mendapatkan 1,4 juta like dalam 2 jam setelah dirilis.

Dalam lanjutan keterangannya, Rose juga mengungkapkan alasannya memilih 'R' sebagai judul albumnya. Tak hanya untuk memperingkes, dia menggunakan huruf awal namanya sebagai judul album untuk alasan lain. "Huruf pertama namaku itu merujuk pada langkah pertamaku sebagai solois. Aku berharap, ketika kalian melihatku, (album) 'R' adalah hal pertama yang kalian pikirkan," ujar Rose BLACKPINK menambahkan.