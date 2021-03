SEOUL - Rose BLACKPINK dan Hyeri Girl’s Day akan menjadi bintang tamu dalam JTBC, Ask Us Anything. Episode kedua sahabat ini, menurut SPOTV News, akan tayang pada 11 Maret 2021.

Namun kabar tersebut kemudian diklarifikasi oleh perwakilan JTBC. “Rose dan Hyeri akan syuting Ask Us Anything besok (11 Maret 2021),” ujar sumber dari stasiun TV kabel tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (10/3/2021).

Ini akan menjadi penampilan ketiga Rose dalam Ask Us Anything. Dua penampilan sebelumnya terjadi pada Agustus 2017 dan Oktober 2020 bersama grupnya, BLACKPINK.

Rose dijadwalkan merilis album solo perdananya, ‘R’, pada 12 Maret 2021. Album itu terdiri atas dua title track: On The Ground dan Gone. Sementara bagi Hyeri, ini merupakan penampilan terbarunya dalam program tersebut setelah 4 tahun lalu tampil sebagai bintang tamu bersama Girl’s Day.

Setelah mundur dari Amazing Saturday, dia akan fokus berakting. Saat ini, kekasih Ryu Jun Yeol itu dikabarkan masih menjalani syuting drama terbarunya bersama Jang Ki Yong, Frightening Cohabitation. Rose dan Hyeri memang dikenal berteman baik. Personel BLACKPINK itu bahkan tampil di Amazing Saturday pada 2019 untuk Hyeri. Pada Desember 2020, Rose diketahui mengirimkan truk kopi di lokasi syuting Hyeri. Episode Hyeri Girl's Day dan Rose BLACKPINK ini dijadwalkan tayang pada Maret 2021.