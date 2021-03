SEOUL - Rose BLACKPINK akan menjadi bintang tamu dalam program talkshow populer NBC, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Hal itu dilaporkan Headline Planet, pada 9 Maret 2021.

Rose akan tampil dalam program tersebut pada 16 Maret mendatang. Ini akan menjadi promosi yang baik untuk sang idol mengingat dia merilis single album ‘R’, pada 12 Maret 2021.

Sejauh ini, album solo perdana Rose itu berisi dua title track: On The Ground dan Gone. Namun lagu mana yang akan dibawakan idol 24 tahun kelahiran Auckland, Selandia Baru tersebut masih dirahasiakan.

Ini bukan pengalaman perdana Rose menjadi bintang tamu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Pada Juni 2020, dia bersama BLACKPINK tampil membawakan lagu How You Like That dan mengikuti tantangan ‘Try Not to Laugh’ bersama Jimmy Fallon.

Album solo perdana Rose ini memang cukup dinantikan para BLINK. Antusiasme penggemar bahkan membuat pre-order album tersebut melampaui angka 400.000 kopi pada 8 Maret silam.

Menariknya, capaian itu dibukukan Rose hanya dalam 4 hari sejak pre-order album 'R' dibuka pada 4 Maret 2021. Angka itu sekaligus menjadi rekor pre-order album tertinggi di sepanjang sejarah solois wanita Korea. Album 'R' dengan title track On the Ground akan dirilis pada 12 Maret 2021, pukul 14.00 KST atau sekitar pukul 12.00 WIB. Sementara album fisik 'R' baru akan dilepas ke pasaran, pada 16 Maret 2021.