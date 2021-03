KENDAL - Pianis kecil asli Kendal Jefri Setiawan kembali akan mengukir prestasi di kancah internasional. Meski sudah berkali-kali mendapatkan penghargaan dan menciptakan rekor dunia, Jefri Setiawan pelajar kelas IX SMP Negeri 2 Kendal ini kembali akan memecahkan rekor Eropa dan Amerika.

Jefri akan memainkan 150 lagu dengan piano sembari mata tertutup dan yang membanggakan lagi Jefri akan memainkan 150 lagu secara non stop. “Rencananya akan dilaksanakan di Universitas Yarsi Jakarta tanggal 24 Maret 2021, dan akan memecahkan dua rekor sekaligus yakni rekor Eropa dan Amerika,” kata Jefri saat dihubungi Rabu (10/03/2021).

Baca Juga:

Teddy Syach Akui Pisah Ranjang dengan Rina Gunawan Bertahun-Tahun

Kenang Rina Gunawan, Hedi Yunus Ziarah ke Makam

Dikatakan untuk mempersiapkan memorizing 150 songs while playing piano in blind folded for 5 hours nonstop , Jefri melakukan latihan rutin selama 8-10 jam setiap harinya. Mesti latihannya tidak dengan mata ditutup kain, Jefri tetap melakukan latihan dengan mata terpejam.

”Harapan dengan rekor ini bisa mengharumkan nama Indonesia dan Kendal di kancah dunia,” imbuhnya.

Jefri mengatakan saat ini kondisi penglihatannya mulai tidak normal. Matanya sekarang minus-7 dan prediksi dokter dua tahun lagi bertambah jadi minus-9. “Agar kondisi bisa normal harus dioperasi, kalau tidak dioperasi dikuatirkan kedepan kurang maksimal dalam melihat. Sekarang saja jika tidak pakai kaca mata pandangan saat melihat terganggu,” katanya.

Harapan Jefri setelah Jefri berhasil tercatat rekor di Amerika dan Eropa ada pihak yang membantu mengobati operasi mata Jefri, disarankan dokter dua tahun ke depan harus di operasi mata agar bisa maksimal berkarya dan berprestasi. Selain itu ada pihak yang memberikan fasilitas beasiswa sekolah SMA sampai kuliah.

(aln)