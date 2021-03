JAKARTA - Setelah seminggu menduduki posisi trending nomor 1 di platform youtube, video Adelways Lay – Kontestan The Voice Kids Indonesia asal Jakarta berhasil merebut perhatian para content creator dari berbagai negara. Mereka beramai – ramai membuat konten video reaction tentang penampilan Adelways yang luar biasa tersebut.

Jika kita menelusuri video di platform youtube dengan kata kunci “Adelways Reaction” maka muncul sederet video dari para content creator yang memiliki latar belakang sebagai penyanyi hingga guru vokal yang melakukan reaction terhadap penampilan Adelways. Mereka semua terkejut dan kagum atas talenta vokal yang dimiliki oleh Adelways.

“It’s difficult song, it’s difficult piece, but I think she’s slayed it. She’s so cute tho, great technique.(Ini lagu susah, sangat susah, tapi bisa ia taklukan. Mukanya gemas lagi, tekniknya keren)” komentar Nephi Acaling (28/02/21). “Wow! I’m impressed and I’ve only listened for the first couple seconds.(Wow, aku kagum dan ini baru beberapa detik dia nyanyi)” ucap Drew Nation dengan raut muka terkagum-kagum. “She’s doing it effortlessly, do you know how many people have seen try to do that or imitate or sing that song. Wow, she has to be like eight or seven, look at her cute little face, she barely has her adult teeth (Dia nyanyinya gampang aja, padahal udah berapa banyak orang yang mencoba meniru dan nyanyi lagu ini. Padahal dia kayaknya umurnya baru delapan atau tujuh. Lihat deh muka lucunya, giginya bahkan masih gigi susu semua)” lanjut Drew Nation lagi (04/03/21).

Meski wajahnya begitu mungil dan menggemaskan, kita semua bisa melihat keseriusan Adelways saat menyanyikan lagu klasik The Magic Flute di atas panggung Blind Audition The Voice Kids Indonesia GTV. Coach Isyana yang mahir di bidang musik klasik dan opera dengan sangat jelas menyatakan kekagumannya, coach Yura pun sampai menitikkan air mata menikmati keindahan suaranya. Setelah berhasil lolos Blind Audition, para talenta muda dan menggemaskan dari berbagai penjuru Indonesia akan menmasuki Week of Battle Round. Termasuk Adelways.

Di Week of Battle Round (Kamis dan Jumat 11-12 Maret pukul 18.30 WIB), panggung kompetisi The Voice Kids Indonesia Season 4 akan dipenuhi dengan beragam kejutan. Bagi para kontestan, kawan yang sebelumnya sama – sama berjuang di babak Blind Audition bisa berubah menjadi lawan di Battle Round. Babak ini akan mempertandingkan 3 kontestan langsung dalam sebuah performa yang membawakan lagu yang sama secara bersama-sama, Dan hanya satu kontestan saja yang akan dipilih oleh coach-nya untuk maju ke babak berikutnya. Teman yang pernah tertawa dan bernyanyi bersama, bisa menjadi lawan kompetisi yang harus dikalahkan demi bisa lanjut ke Live Round.

Tayang hari Kamis & Jum’at pukul 18.30 WIB di GTV, babak Battle Round merupakan kumpulan talenta dengan kualitas vokal yang luar biasa, hingga meraka yang sempat jadi viral di media sosial! Selama Week of Battle Round ini para talenta muda akan dilatih dengan sangat keras dan cermat oleh para coachesnya untuk mencapai talenta yang maksimal. Saat melatih para kontestan, para coaches akan ditemani oleh coach tamu : Ardhito Pramono (penyanyi dan penulis lagu), Nino RAN (penyanyi dan produser musik), dan Wizzy (Penyanyi). Talenta muda yang akan unjuk gigi di Battle Rounds adalah Amanda asal Bogor, Matthew, Maren dan Freya asal Semarang, Nakeisha asal Balikpapan, Mona asal Kupang, Ulfi asal Lima Puluh Kota Padang, Farel asal Bukit Tinggi Padang, Feena asal Padang, Izat asal Baubau, Herman dan Kesya asal Medan, Alanna, Abby Nakiza dan Aisyah asal Jakarta, Marcell asal Solo, Zhelda dan Yura asal Denpasar, Britney asal Garut, Mutiara asal Bekasi tergabung dalam Team Marcell. Dari Team Yura Rizky : Cheryl asal Salatiga, Celine dan Rere asal Surabaya, Kalea asal Semarang, Jojo asal Palangkaraya, Olive dan Mesya asal Jakarta, Gita asal Lampung, Gebby, Dalton dan Husain asal Medan, Chaela asal Makassar, Biel dan Faith asal Tangerang, Mia dan Helena asal Yogyakarta, Prisil asal Ambon, Chelsea, Jennefer asal Batam, Kiera asal Denpasar hingga Naufal asal Bekasi. Sedangkan dari Team Isyana ada Alicya asal Batam, Una, Ghatfaan dan Shyla asal Semarang, Nafisa asal Surabaya, Chevira & Dhevira asal Denpasar, Aisha dan Adzra asal Yogyakarta, Adelways, Tesa, Anabelle, Zibran dan Alisha asal Jakarta, Sherlyta asal Salatiga, Andari asal Makassar, Diajeng asal Lumajang, Nafisah dan Nikita asal Medan, Najla asal Padang, Mirai dan Nataya asal Solo. Saksikan Battle Round The Voice Kids Indonesia Season 4, Kamis dan Jumat, 11 dan 12 Maret pukul 18.30 WIB di GTV. Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. #TheVoiceKids4ID #TheVoiceKidsGTV #TheVoiceKids4Indonesia Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com