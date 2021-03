SEOUL - BTS dipastikan tampil di panggung Grammy Awards. Hal itu diumumkan Recording Academy, pada 7 Maret 2021.

RM dan keenam rekannya akan bergabung dengan sederet pengisi acara lainnya yang merupakan musisi ternama dunia. Mereka adalah Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Cardi B, John Mayer, Doja Cat, Megan Thee Stallion, hingga Harry Styles

Tahun lalu, BTS juga tampil di Grammy Awards berkolaborasi dengan Lil Nas X. Namun tahun ini, akan menjadi pengalaman pertama bagi mereka tampil solo dengan membawakan lagu sendiri di panggung prestise tersebut.

Tak hanya itu, tahun ini juga menjadi kesempatan pertama mereka menjadi nominator Grammy Awards. Lewat Dynamite, mereka masuk dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance.

Baca juga: BTS Bakal Tampil dalam Konser Virtual Grammy, MusiCares

Sekitar 2 hari sebelum tampil di Grammy Awards, BTS lebih dahulu mengisi konser virtual Music on a Mission MusiCares Grammy Awards. Mereka melengkapi daftar line up yang telah diisi oleh HER, John Legend, Haim, dan Jhene Aiko.

Konser virtual tersebut akan menayangkan cuplikan khusus dari MusiCares, yang mencakup lagu-lagu milik Bruce Springsteen, Usher, Stevie Nicks, dan mendiang Tom Petty. Sementara itu, Grammy Awards 2021 akan tayang secara live pada 14 Maret 2021, pukul 20.00 ET.*

Baca juga: Lepas Status Duda, Sandy Tumiwa Menikah dengan Henny Mona