SEOUL - Haters dan/atau netizen yang mendapatkan batunya karena bertingkah tak pantas kepada artis Korea. Kali ini, seorang netizen dikenai denda karena menulis komentar jahat pada Park Shin Hye.

"Lewat monitoring sendiri dan informasi dari fans, kami mengumpulkan konten-konten jahat soal Park Shin Hye sebagai bukti dan memasukkan komplain ke kantor Kejaksaan Distrik Suwon," kata SALT Entertainment, agensi Park Shin Hye, seperti dikutip pada Senin (8/3/2021).

"Hasilnya, pada Februari tahun ini, beberapa tersangka (netizen penulis komentar jahat) dijatuhi hukuman denda karena melanggar Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information Protection," lanjut agensi.

SALT Entertainment memastikan mereka tak akan berhenti sampai di sini saja. Ke depannya, mereka tetap akan mengambil langkah tegas demi melindungi Park Shin Hye.

"Tak akan ada kesepakatan atau keringanan (dalam menghadapi masalah ini). Sebagai tambahan untuk melindungi hak dan kepentingan artis kami, kami akan bekerja keras untuk memastikan perasaan fans yang mendukung artis-artis kami tidak tersakiti," pungkas agensi.

