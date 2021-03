SEOUL - Ji Soo dikabarkan akan menjalani wajib militer (wamil) pada akhir tahun ini. Bintang Cheer Up! tersebut akan pergi wamil di tengah kontroversi bullying yang melilitnya.

KeyEast Entertainment selaku agensi Ji Soo membenarkan artisnya akan wamil akhir tahun nanti. Namun, mereka menyatakan keputusan itu tak ada hubungannya dengan kasus perundungan Ji Soo.

"Dia menerima draft pemberitahuan Desember lalu. Ini tidak ada hubungannya dengan kontroversi kemarin. Dia tetap akan wamil pada Oktober mendatang dan bertugas sebagai pekerja publik," kata orang dalam KeyEast, seperti dilansir Soompi, Minggu (7/3/2021).

Ji Soo tak memenuhi syarat untuk bertugas sebagai tentara aktif karena pernah menjalani operasi osteomyelitis pada 2016.

Sementara itu, Ji Soo terseret kasus bullying setelah 3 orang mengaku korban buka suara di forum internet. Mereka mengklaim dibully Ji Soo saat masih sekolah.

Belakangan, Ji Soo menanggapi tuduhan itu dengan surat permintaan maaf. Dampak dari kasus bullying ini, aktor kelahiran 1993 tersebut didepak dari drama River Where the Moon Rises dan digantikan oleh Na In Woo.

