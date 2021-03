JAKARTA – Sukses merilis dua original series, Twisted dan Disconnected, Vision+ resmi merilis serial ketiga, Skripsick. Mengusung genre komedi, serial ini menyajikan akting terbaik Tommy Lim dan Amanda Rawles.

Minggu ini, Skripsick akan memasuki dua episode pamungkas, yang dapat disaksikan melalui www.visionplus.id. Serial ini berkisah tentang Chara (Tommy Lim) seorang mahasiswa abadi yang berusaha mati-matian untuk menyelesaikan pendidikannya.

Perjuangan Chara untuk meraih gelar sarjana ditemani sang sahabat, Bunga (Amanda Rawles). Namun dalam prosesnya, anak pengusaha bakso lobster ini mengalami berbagai petualangan absurd dengan orang-orang berkarakter unik di sekitarnya.

Sesuai dengan genre yang diusungnya, Skripsick selalu menyuguhkan judul yang diadaptasi dari film dan dijadikan plesetan unik serta lucu. Episode 11 yang tayang pekan ini akan mengambil judul Laskar Pewangi. Nama tersebut diambil dari salah satu film populer yang dirilis pada 2008.

Pada episode ini, Chara memutuskan untuk berhenti kuliah. Sementara itu, Robocop masih terus menjalankan aksinya dan banyak mahasiswi yang menjadi korban. Tetapi, Bunga tidak mau diam saja. Dia meminta bantuan Chara serta korban lainnya untuk melawan Robocop.

Sementara episode 12 yang menjadi suguhan pamungkas dalam serial ini akan mengambil judul Nanti Chara Cerita Tentang Hari Ini. Dalam episode ini, Chara akhirnya menyadari bahwa dia sangat mencintai Bunga. Namun di sisi lain, Chara masih harus fokus untuk bisa lulus dan menjadi sarjana setelah 10 tahun lama menempuh pendidikan.

Amanda Rawles mengatakan, "Senang banget bisa menonton bareng episode terakhir Skripsick. Ternyata semakin ke sini makin seru ceritanya. Semakin intens. Aku bisa merasakan masing-masing karakter dalam serial ini semakin kuat. Seru banget, kalian semua wajib nonton. Hanya di Vision+."

Sementara Mike Lucock si pemeran Robocop mengaku, Skripsick merupakan tayangan dengan suguhan istimewa. "This is a very different story. Ceritanya benar-benar menghibur. Aku sangat menikmati proses syuting dan sutradaranya juga. I was very happy. Makanya, kalian harus nonton karena komedinya enggak dibuat-buat.”

Penasaran apakah aksi Robocop akan terhenti? Lalu apakah Chara sukses menjadi sarjana dan berhasil menyatakan cintanya kepada Bunga? Saksikan dua episode final Skripsick episode 11 dan 12 hanya di Vision+.

