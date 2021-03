SEOUL - KBS mengeluarkan pernyataan resmi tentang pendepakan Ji Soo dari drama River Where the Moon Rises. Mereka mengincar Na In Woo untuk menggantikan posisi Ji Soo memerankan On Dal.

"Ji Soo, yang belakangan ini jadi pusat kontroversi, akan hengkang dari River where the Moon Rises. Kami sedang dalam diskusi dengan tim produksi soal langkah selanjutnya," kata perwakilan KBS kepada Star News, seperti dilansir Soompi, Jumat (5/3/2021).

Cube Entertainment selaku agensi Na In Woo membenarkan pernyataan KBS. Mereka menyatakan aktor Mr. Queen tersebut sedang mempertimbangkan tawaran KBS.

"Na In Woo sudah mendapat tawaran bergabung dengan River where the Moon Rises untuk memerankan karakter On Dal. Dia sedang mempertimbangkan tawaran itu sekarang," ujar Cube Entertainment.

KBS mendepak Ji Soo setelah mengadakan rapat pada 4 Maret 2021, menyusul kasus bullying yang menyeretnya dan permintaan maaf sang aktor. Padahal, Ji Soo sudah menyelesaikan 95% syuting bagiannya di River where the Moon Rises.

Sebagai informasi, Ji Soo sejatinya bukanlah pilihan utama KBS untuk memerankan karakter On Dal. Namun karena Kang Ha Neul yang saat itu diincar sebagai On Dal menolak, KBS lantas meminang Ji Soo.

