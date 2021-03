SEOUL - Kabar baru dari nasib Ji Soo di drama River Where the Moon Rises. Aktor kelahiran 1993 tersebut dikabarkan akan diganti dalam posisinya sebagai pemeran On Dal.

Melansir Koreaboo, Jumat (5/3/2021), portal berita News1 mengabarkan jika KBS telah mengambil keputusan soal kelanjutan Ji Soo di River Where the Moon Rises. Mereka memilih mendepak sang aktor dan mencari penggantinya.

Tim produksi saat ini masih membahas detail penggantian Ji Soo, seperti apakah semua penampilannya di sisa drama akan dihilangkan, siapa yang cocok menggantikannya dan apakah penggantian ini bisa masuk ke plot. Syuting sendiri sudah selesai 18 dari 20 episode dan Ji Soo menyelesaikan 95% bagiannya.

Dampak dari keputusan ini, agenda syuting yang awalnya dijadwalkan pada hari ini kembali harus diundur. Ini menjadi hari ke-2 syuting drama saeguk yang dibintangi Kim So Hyun itu dibatalkan.

KBS dihadapkan pada keputusan tersebut gara-gara kasus bullying yang menyeret nama Ji Soo. Sang aktor sendiri sudah menuliskan surat permintaan maaf terbuka kepada korban atas tindakannya saat SMP itu.

