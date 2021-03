SEOUL - Kasus bullying yang menyeret nama Ji Soo berdampak panjang. Selain nama baiknya tercemar, posisinya di drama River Where the Moon Rises pun terancam.

KBS selaku stasiun TV yang menayangkan drama saeguk itu menggelar rapat darurat untuk menyikapi kasus Ji Soo. Mereka juga memutuskan membatalkan agenda syuting River Where the Moon Rises.

Menurut laporan portal berita YTN, syuting yang harusnya dilakukan hari ini, Kamis (4/3/2021) dibatalkan, dan rencananya dilanjutkan besok. Keputusan itu diambil setelah Ji Soo mengunggah surat permintaan maaf.

"Kami menggelar rapat hari ini untuk membahas apakah Ji Soo akan terus bermain di drama ini atau tidak. Kami akan menjelaskan posisi kami begitu keputusan dibuat. Jadwal syuting juga akan diputuskan nanti," kata perwakilan River Where the Moon Rises, seperti dikutip dari Koreaboo.

Saat berita ini ditulis, lebih dari 5,500 netizen telah menandatangani petisi permohonan penggantian Ji Soo dari cast River Where the Moon Rises. Sejauh ini, 6 dari 20 episode drama yang juga dibintangi Kim So Hyun tersebut.

Di River Where the Moon Rises, Ji Soo memerankan karakter utama pria bernama On Dal. Awalnya, peran tersebut akan diberikan pada Kang Ha Neul, yang menolak karena jadwal syuting bentrok dengan proyek aktingnya yang lain.

