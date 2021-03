JAKARTA - Hanya di The Voice Kids Indonesia, kita dibuat terpesona oleh talenta bernyanyi anak Indonesia. Tayang hari Kamis 04 Maret pukul 18.30 WIB di GTV, Isyana Sarasvati, Marcell Siahaan, Yura Yunita dan Rizky Febian dibuat terpesona tidak hanya oleh kemampuan olah vokal para talenta muda tapi juga tingkah laku mereka yang begitu menggemaskan.

Salah satu talenta muda yang berhasil membuat Coach Isyana meleleh dan Yura Yunita menitikan air mata adalah Adelways asal Jakarta. Dengan talenta bernyanyi diatas rata - rata, Adelways menjadi viral dan trending di berbagai platform media sosial.

The Magic Flute, salah satu lagu repertoar dari komposer terbaik dunia, Mozart. Adelways menyanyikannya dengan begitu indah dan menggetarkan hati. Coach Isyana yang memang mempunyai keahlian dalam bidang opera dan musik klasik mengakui potensi talenta besar yang dimiliki oleh Adelways. Pasalnya, dalam kalangan penyanyi klasik pun, lagu The Magic Flute ini dinilai memiliki tantangannya tersendiri. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Isyana Sarasvati yang bahkan belum berani menyanyikan lagu The Magic Flute diatas panggung.

“Tahu enggak sih, lagu Aria yang dia bawain ini, sampai umur aku udah mau nyampai sekian, aku enggak berani nyanyiin. This is very big repertoire. Enggak semua orang bisa menyanyikan lagu ini” ucap Coach Isyana dengan nada takjub pada episde 26 Februari 2021.

Pantas saja Coach Isyana, Coach Marcell dan Coach Yura Rizky langsung standing applause ketika Adelways selesai tampil. “Gila, dapet fokus poinnya itu keren banget sih” lanjutnya lagi setelah melihat penampilan encore Adelways menyanyikan lagu berjudul Edelweiss dari Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II dalam film musikal drama, The Sound of Music.

Kamis, 04 Maret ini tayang episode Blind Audition yang ke-9, artinya pekan depan para coaches dan kontestan akan bersiap memngahadapi babak Battle Round. Hawa kompetisi di panggung The Voice Kids Indonesia semakin memuncak. Kontestan yang akan tampil pada episode Kamis 04 Maret ini merupakan kloter terakhir yang pastinya memiliki talenta memikat dan aksi panggung yang menggemaskan. Talenta suara di atas rata–rata, kisah yang mereka bawa, prestasi dan bakat lain di luar bernyanyi, menjadi paket tontonan yang menghibur dan sangat menginspirasi. Mereka yang tampil pada episode Kamis ini adalah Mesya asal Jakarta percaya diri tampil di panggung The Voice Kids Indonesia Season 4, Margareth asal Kupang yang jago main gitar dan ukulele serta pintar menari tradisional maupun modern dance, Zibran asal Bogor yang aktif dalam kegiatan pelayanan gereja, Jennefer asal Batam yang akhirnya berhasil lolos ke panggung The Voice Kids Indnonesia setelah berkali-kali mencoba, Adzra asal Magelang seorang penggemar dari penyanyi Rossa, Karel asal Medan, Alleluia asal Makassar hingga Kesya asal Medan akan tampil dengan keinginan kuat untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Selalu ada banyak cerita dalam setiap episode The Voice Kids Indonesia. Masih banyak talenta muda dengan suara keren dari berbagai penjuru Indonesia yang tampil performa luar biasa yang membuat para Coaches rela melakukan apapun agar mereka masuk ke dalam teamnya. Wow! Saksikan The Voice Kids Indonesia Season 4, hari Kamis pukul 18.30 WIB di GTV. Follow akun Instagram @officialgtvid dan @thevoicekidsgtv untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik hingga yang menjadi trending bahkan juga viral. Program The Voice Kids Indonesia juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+.