LOS ANGELES - Rumah tangga Kim Kardashian dan Kanye West berada di ujung tanduk. Jika jadi berpisah, Kim akan mendapatkan rumah mewah di kawasan Hidden Hils.

Rumah mewah tersebut, untuk ditempati keempat anak mereka yakni North, Chicago, Saint, dan Psalm.

Menurut TMZ, Kim ingin tinggal di rumah itu karena dia sangat menyukai rumah itu dan fakta bahwa sebagian besar keluarganya tinggal dalam satu blok di komunitas yang sama.

Dilansir dari Metro, Kamis (4/3) Kim dan Kanye membeli rumah tersebut di Calabasas, California, pada tahun 2014 lalu. Rumah tersebut dijual seharga USD 20 juta atau setara dengan Rp 285 miliar.

Pasangan itu diperkirakan telah menghabiskan USD 20 juta lagi untuk merenovasi rumah tersebut. Sementara itu, hunian mewah ini sekarang dilaporkan bernilai USD 60 juta atau Rp 855 miliar.

Kim dan Kanye bercerai setelah enam tahun menikah. Berdasarkan dokumen resmi perceraian dijelaskan bahwa perbedaan yang tidak dapat didamaikan sebagai alasan di balik perpisahan mereka.

Dokumen pengadilan mengonfirmasi bahwa bintang Keeping Up With The Kardashians itu telah meminta hak asuh fisik dan hukum bersama dari keempat anak mereka.

Sementara itu, sumber terdekat keduanya kepada E! News mengklaim bahwa Kim dan Kanye sudah mencapai kesepakatan penyelesaian properti dan mereka sekarang berkomitmen untuk mengasuh anak-anak mereka bersama.

