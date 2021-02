LOS ANGELES - Detail di balik perceraian Kim Kardashian dan Kanye West akhirnya terungkap. Dalam dokumen perceraiannya, Kim menjadikan 'perbedaan yang tak dapat disatukan' sebagai alasan perceraian.

Mengutip Entertainment Tonight, Minggu (28/2/2021), ibu empat anak itu juga meminta nafkah pasangan untuk dirinya maupun sang suami dibatalkan. Sementara tanggal perpisahan mereka tertulis 'tak diketahui'.

Proses perceraian Kim Kardashian dan Kanye West diprediksi akan mulus karena mereka menandatangani perjanjian pranikah sebelum menikah. Dengan begitu, mereka tidak akan disulitkan dengan pembagian harta gana-gini.

Kim yang diwakilkan oleh pengacara terkenal Laura Wasser, mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Tinggi Los Angeles, pada 22 Februari 2021. Bintang Keeping Up with the Kardashian itu meminta hak asuh anak dilakukan bersama.

Baca juga: Setelah Gugat Cerai Kanye West, Kim Kardashian Pamer Foto Seksi

Rapper 43 tahun itu diketahui mulai memacari Kim yang sudah dua kali menjanda itu pada 2012. Mereka kemudian mengumumkan hubungan tersebut dengan hadir bersama dalam sebuah acara. Kanye West kemudian menikahi Kim Kardashian di Benteng Renaissance di Florence, Italia, pada 24 Mei 2014. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai empat anak, di mana dua di antaranya lahir dari ibu pengganti* Baca juga: Pengacara Buka Suara soal Kabar Cekcok Amanda Manopo dan Ibu