LOS ANGELES - Kim Kardashian menikmati kehidupan single setelah menggugat cerai Kanye West, di Pengadilan Tinggi Los Angeles, California, pada 19 Februari silam.

Pada 25 Februari 2022, bintang Keeping Up with the Kardashians itu mengunggah foto seksi dalam balutan bra dan legging berwarna merah. Dia melengkapi unggahannya dengan caption bertuliskan, "Selamat pagi."

Foto itu diunggah Kim Kardashian setelah influencer 40 tahun itu berpesta bersama Kourtney Kardashian, La La Anthony, dan Jonathan Cheban untuk merayakan status barunya. Sementara Kanye West, terlihat sudah melepas cincin kawinnya setelah digugat cerai.

Mengutip People, Kim dan Kanye bercerai karena tak lagi satu visi. "Apa yang mereka inginkan dalam hidup dan untuk anak-anak tak selalu sama. Karena itu, mereka memilih untuk bercerai secara damai dan cepat," ujar seorang sumber dekat pasangan tersebut.

Kim Kardashian diketahui tak mempersulit akses Kanye kepada keempat anak mereka: North (7), Saint (5), Chicago (3), dan Psalm (21 bulan). Dalam dokumen perceraiannya, dia meminta hak asuh anak dilakukan bersama. Dia juga tak menuntut harta gana-gini dari pria yang dinikahinya pada 2014 tersebut. Forbes memprediksi Kim Kardashian memiliki sebesar USD780 juta. Sementara kekayaan Kanye West diperkirakan mencapai USD1,3 miliar.* Baca juga: Kasasi Dipo Latief Ditolak, Nikita Mirzani Resmi Menjanda