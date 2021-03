SEOUL - Boy group BTS dipastikan akan mengisi konser virtual Music on a Mission MusiCares Grammy Awards, pada 12 Maret 2021. Hal itu diumumkan Recording Academy lewat media sosial pada 1 Maret 2021.

Dengan begitu, maka RM dan keenam rekannya akan bergabung dengan sederet musisi ternama dunia. HER, John Legend, Haim, dan Jhene Aiko adalah beberapa di antaranya.

Konser virtual tersebut akan menayangkan cuplikan khusus dari MusiCares, yang mencakup lagu-lagu milik Bruce Springsteen, Usher, Stevie Nicks, dan mendiang Tom Petty. Penjualan tiket konser yang dibanderol seharga USD25 atau setara Rp357.857 semuanya akan dialokasikan untuk amal.

“Merupakan tanggung jawab kami untuk mendukung masyarakat melalui musik selama pandemi COVID-19,” kata Direktur Eksekutif MusiCares, Laura Segura seperti dikutip dari Variety, Selasa (2/3/2021).

Tahun ini, BTS masuk sebagai nominator Grammy Awards dalam kategori Best Pop Duo/Group Performance untuk lagu berbahasa Inggris pertama mereka, Dynamite.

Sementara itu, BTS juga tampil dalam MTV Unplugged belum lama ini. Dalam kesempatan itu, mereka menyanyikan lagu Fix You milik Coldplay. Selama 30 jam grup asuhan Big Hit Entertainment itu juga menyanyikan dua lagu andalan mereka: Dynamite dan Life Goes On.*

