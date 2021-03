JAKARTA - Harini Sondakh bersyukur sinetron Putri untuk Pangeran memasuki 300 episode. Ia tak menampik adanya dinamika dalam proses syuting selama pandemi covid-19.

"Sejauh ini puji Tuhan, memang ada up and down (naik dan turun), tapi lebih banyak bahagianya, bersyukurnya," kata Harini saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, belum lama ini.

"Mungkin Tuhan kasih kesempatan buat berkarya di sinetron PUPA ini karena lokasi syutingnya juga ada di Jakarta.

Baca Juga:

Ranty Maria Unjuk Kemampuan Bahasa Korea di Putri untuk Pangeran Chapter 2

Sinetron Putri Untuk Pangeran RCTI Tembus 300 Episode

Harini berharap, keluarga besar sinetron Putri untuk Pangeran semakin kompak setelah memasuki chapter 2 ini. Pemeran Citra ini sudah menganggap semua pemain dan kru yang terlibat adalah bagian keluarganya.

"Udah 300 episode, kita setiap hari syuting bareng-bareng, semoga semakin solid timnya, castnya, dan keluarga besar yang termasuk di PUPA family ini," ungkapnya.

Putri untuk Pangeran chapter 2 ini berlatar cerita 2 tahun kemudian. Tak lagi menyajikan kehidupan anak kampus, penampilan para pemain pun digambarkan lebih dewasa.

"Teman-teman cast PUPA udah ada yang kerja di bisnis start-up, jadi orang sukses, tetapi alur percintaannya yang masih complicated (rumit)" ujar perempuan 25 tahun ini.

(aln)