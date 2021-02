JAKARTA - Padi Reborn x Abda telah berhasil meramaikan acara After Hours Music secara virtual kemarin malam Jumat (26/2/2021). Dimana dalam acara tersebut, para penonton virtual dibuat baper dan nostalgia dengan lagu-lagu yang dibawakan Padi Reborn x Abda. Acara ini juga diramaikan dengan host-host terbaik yaitu Sere Kalina dan Bryant Daniel.

Abda menjadi pembuka penampilan pada acara semalam dengan membawakan lagu Tell Me Something. Selain itu, Abda juga membawakan lagu terbarunya yang baru dirilis di hari yang sama, yaitu Gold.

Tak kalah, Padi Reborn juga membawakan lagu Begitu Indah sebagai awal tampilan dari mereka. Piyu cs berhasil membuat para penonton virtual bernostalgia dengan lagu-lagunya yang meledak pada masanya. Selanjutnya Padi Reborn membawakan lagu-lagu hits mereka seperti Mahadewi, Demi Cinta, Harmoni, Tempat Terakhir dan Sudahlah sebagai penutup acara.

Selain adanya penampilan Padi Reborn x Abda, After Hours Music juga mengajak para penonton untuk berkesempatan meet up secara virtual dengan pengisi acara.

Program After Hours Music kemarin malam tayang secara virtual melalui aplikasi RCTI+, kanal youtube RCTI Entertainment, MNCTV Official, dan juga officialgtvid.

Nantikan kembali After Hours Music Virtual Concert berikutnya bersama deretan musisi Tanah Air lainnya.

(aln)