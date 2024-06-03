3 Fakta Kolaborasi Padi Reborn dan Fanny Soegi

JAKARTA - Grup musik Padi Reborn terus membuat gebrakan baru agar tetap eksis di industri musik Indonesia. Salah satunya dengan merilis terbaru berjudul Langit Biru.

Menariknya, single ini merupakan sebuah karya kolaboratif Padi Reborn dengan solois wanita muda yang tengah naik daun, Fanny Soegi.

Lagu Langit Biru ini menyajikan sebuah karya musik yang fresh, mudah diterima pendengar, serta membawa pesan dalam lirik yang sarat akan makna.

Penasaran seperti apa fakta menariknya? Berikut ulasannya, Sabtu (1/6/2024).

BACA JUGA: Padi Reborn Bakal Rilis Single Bernuansa Senja Bareng Musisi Muda

1. Makna Lagu Langit Biru

Lagu Langit Biru pertama kali diciptakan oleh Fadly dan Piyu sekitar tahun 2020. Lagu ini dibuat di sela-sela kesibukan Padi Reborn bermusik serta mengisi berbagai panggung.

Lagu ini memiliki esensi lirik yang berbicara tentang harapan. Perilisan lagu Langit Biru saat ini juga dirasa tepat untuk ikut memberi dorongan semangat baru, mengajak move-on, dan membangun energi positif di masyarakat.

Drummer Padi Reborn, Yoyo mengatakan ada dinamika proses kreatif dan produksi yang cukup panjang untuk lagu Langit Biru ini. Yoyo berharap lagu ini bisa membangun suasana damai, serta memberikan energi positif dan inspirasi baru buat banyak orang.

“Makanya kamu rasa ini waktu yang tepat untuk merilis lagu Langit Biru,” ucap Yoyo dalam konferensi pers baru-baru ini.

2. Kolaborasi dengan musisi muda

Menariknya, lagu barunya ini Padi Reborn kolaborasi dengan musisi muda, Fanny Soegi. Kehadiran Fanny seakan menjadi nafas segar dan spirit tersendiri bagi band yang beranggotakan Fadly pada vokal, Piyu dan Ari pada gitar, Yoyo’ pada drum, serta Rindra pada bass.

Dengan warna musik pop yang ringan namun punya makna pesan kuat dalam liriknya, Yoyo dan personil Padi Reborn lainnya optimis Langit Biru akan mudah diterima semua kalangan penikmat musik.

Sang vokalis, Fadly memuji Fanny Soegi sebagai sosok penyanyi muda yang sangat berbakat di generasinya saat ini. Tidak hanya memiliki modal suara yang merdu, Fanny juga punya kemampuan dan aktif menciptakan karya musik. Selain itu, lagu-lagu dari Fanny juga memiliki kekuatan dalam lirik-liriknya yang puitis, unik, dan memiliki rima yang indah.

“Kami merasa senang sekali dan merasa mendapat sebuah spirit baru yang lebih fresh dengan berkolaborasi bersama Fanny Soegi, seorang penyanyi wanita yang sangat berbakat. Musikalitas dan karakter vokal Fanny juga ikut memberikan warna baru yang menurut kami sangat pas dan menyatu harmoni dengan lagu ini,” terang Fadly.