JAKARTA - Fadly Padi Reborn kembali hadir dengan karya baru. Suara Fadly akan terdengar dalam album bertajuk Voice of Humanity. Spesial, Fadly akan bernyanyi acapella dalam membawakan lagu bertajuk Kembali ke Mesjid.

"Saya orang yang suka sekali tantangan akan hal-hal baru dan ini kali pertama saya ikut dalam project acapella selama 25 tahun karier saya dalam bermusik,” jelas Fadly.

Salah satu hal yang membuat Fadly tertarik di album ini adalah karena misi yang diusung berkat kolaborasi Explore Humanity. Kompilasi lagu yang tergabung dalam Voice of Humanity mempunyai misi kemanusiaan dari organisasi kemanusiaan explore! khususnya untuk membantu korban anak baik dari sektor kesehatan (kekurangan gizi, nutrisi) dan pendidikan terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga:

Lewat Lagu, Padi Reborn Ingatkan Pentingnya Gunakan Masker di Tengah Pandemi

Tak Cuma Nyanyi, Padi Reborn Kini Jadi Host Talkshow

"Pertama yang harus kita sadari adalah manusia hidup di dunia sebagai makhluk sosial berhubungan dengan banyak orang dan memiliki rasa empati. Banyak orang memiliki takdir yang berbeda disitu saya banyak belajar, terutama saya teringat akan ajaran dan sabda baginda Rasulullah Shalallahu alaihi wassalam. Orang-orang yang paling kaya adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Begitu juga orang tua saya mengajarkan saya untuk berbagi dan membantu seberapapun yang kita mampu, dengan itu semoga selalu bias bermanfaat bagi sesama dan dengan cara itu pula cara kita beribadah," jelas Fadly.

Lagu Kembali Ke Mesjid pun dihadirkan karena dinilai tepat sesuai misi yang diusung. "Lagu Kembali Ke Mesjid ini spesial bagi saya, lagu ini ditulis oleh seorang sahabat saya Pak Nunu yang juga berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah alam. Lagu ini ditulis beliau bagi para anak didiknya, menurut saya lagu ini memiliki nilai universal yang sederhana namun menyentuh hati, semoga lagu ini bisa menjadi bagian yang sangat menarik,'" sambung vokalis Padi Reborn tersebut.

”Saya juga terapkan ke anak-anak saya untuk bisa saling menolong sesama umat. Seperti sabda Rasulullah bahwa sebagai umat muslim bagaikan satu badan atau tubuh, apabila satu merasakan sakit maka yang lainnya pun turut merasakan. Dan satu lagi yang terpenting semoga pergerakan ini bisa terus beregenerasi,” lanjutnya.

Voice of Humanity juga dimeriahkan Rocket Rockers, Mohammad Noh Saleh (Hujan) Malaysia, Eka (The Brandals), Yas Budaya (Alone at Last, Mitosmistis), Rudye (Revara, Lyon), Mp-Boys, Voccafarabi, Glory of Love, Duet antara Bin Harlan (C’mon Lennon) dan David Hersya (Semakbelukar) serta Duet kakak adik Ghea & Ghia.

(aln)