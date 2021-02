JAKARTA - Atta Halilintar berusaha untuk tetap mempersiapkan rencana bahagia pernikahannya, yang akan jatuh pada 21 Maret 2021 mendatang, meski tanpa Aurel Hermansyah. Sebagaimana diketahui, Aurel saat ini masih harus berjuang demi kesembuhannya dari Covid-19, hingga tidak bisa ikut dengan Atta untuk mempersiapkan segala keperluan pernikahan.

Setelah melakukan survey untuk acara resepsi pernikahan di GBK beberapa waktu lalu, kali ini Atta justru disibukkan dengan pencarian lokasi akad nikah.

Bahkan, Atta sempat terlihat mengunjungi masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, untuk melakukan survey lokasi dan mengetahui terkait perizinan pelaksanaan akad nikah disana.

Baca juga:

Jika Jadi di GBK, Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Bakal Dicatat Sejarah

Survei GBK, Atta Halilintar Syok Dengar Harga Sewa Capai Rp650 Juta

"Doain ya, soalnya ini kan masjid terbesar di Asia Tenggara, kebanggaan Indonesia, dan menurutku ini masjid keren banget. Dan ini masjid yang menggambarkan toleransi Indonesia. Disini masjid, disana Gereja, bisa bersandingan," ungkap Atta Halilintar, dilansir dari tayangan KH Infotainment.

"Jadi menurutku ini tempat yang sangat-sangat tepat kalau bikin sesuatu yang spesial. Mestinya acara sakral kalau bisa dibikin ditempat ini sih akan jadi the best day of my life," lanjutnya.

Meski telah jatuh cinta dengan Masjid Istiqlal, Atta hingga kini masih mempertimbangkan beberapa masjid besar lainnya di seputaran Jakarta.

Pasalnya, Atta mengaku ingin bisa membacakan ijab kabul pernikahannya, di sebuah masjid besar, sehingga dirinya bisa menerapkan protokol kesehatan serta jaga jarak. "Masih dalam pengurusan sih, gimana izin-izinnya, dan lain-lain. Kenapa aku cari masjidnya gede, karena aku maunya social distancing banget. Kalau masjidnya kecil, akan dalam satu ruangan kecil, lingkup kecil. Nanti kalau aku buat akan ada swab, jaga jarak, jadi butuh masjid yang lebar," papar Atta. "Ini abis dari sini aku lihat masjid lain lagi. Aku dari banyak orang ngasih saran Istiqlal, At-Tin, Kubah Mas, Al-Bina, banyak masjid besar di Indonesia yang keren. Tapi prioritas utama aku sih masih yang didepan ini (Istiqlal)," tandasnya.