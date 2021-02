JAKARTA - Patah hati tak perlu berlama – lama. Obat paling manjur mengobati patah hati adalah dengan bahagia dan tertawa. Hari ini Rabu 24 Februari jam 20.00 WIB, GTV mempersembahkan Amazing Concert Bikin Baper, sebuah konser musik berbalut parodi yang akan mengobati patah hati kamu. Panggung meriah dengan hiburan dari para musisi terbaik dipastikan akan membuat kita semua tertawa lepas, bergoyang dan pastinya mampu melupakan sakitnya patah hati.

Terinspirasi dari para musisi yang akan tampil di konser ini, Amazing Concert Bikin Baper tidak hanya menyuguhkan deretan lagu melankolis. Ada kisah cinta Ayu Ting Ting yang membuat menyadarkannya akan indahnya cinta untuk keluarga. Kisah percintaan yang diawali perjodohan oleh netizen yang akhirnya benar-benar membawa Denny Caknan dan Happy Asmara menjalin asmara.

Kehadiran Ayu Ting Ting memberikan sentuhan spesial di panggung Amazing Concert Bikin Baper malam ini. Suara manis merdu serta pembawaannya selalu mampu membuat kita tersentuh. Denny Caknan dan Happy Asmara, pasangan yang selalu membuat kita gemas akan setiap tingkah dan duet yang super romantis diatas panggung juga selalu membuat hati kita baper total.

Danang Pradana, Genius of Dangdut yang memiliki suara powerful dan penuh penghayatan. Tampil juga Nita Thalia, Wika Salim si Goyang Keramas, Pasha Ungu yang akan mengobati rasa rindu. Semakin meriah dengan kehadiran Lyia Trio Macan, Syahiba Saufa penyanyi cantik asal Banyuwangi, dan Mira pemenang The Next Didi Kempot. Serta penampilan spesial dari peramal Meike Rose. Dipandu oleh para host yang sangat menghibur, Andhika Pratama, Vega Darwanti dan Lolita Agustine. Program Amazing Concert Bikin Baper akan membawa kebahagiaan ke dalam rumahmu bersama orang – orang tersayang.

Program Amazing Concert sebagai program musik spesial unggulan dari GTV akan menjadi rangkaian spesial yang akan digelar satu kali setiap bulannya selama tahun 2021. Nantikan deretan para musisi berkelas setiap bulannya yang akan menemanimu dan memberikan hiburan terbaik. Disiarkan langsung dari studio RCTI+, Studio tercanggih di Asia, Saksikan Amazing Concert Bikin Baper Rabu 24 Februari pukul 20.00 WIB di GTV. Program Amazing Concert juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

