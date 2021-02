JAKARTA - Satu lagi film Thailand yang akan menyapa moviegoers Tanah Air. The Con-Heartist, sebuah film komedi romantis khas Negeri Gajah Putih tayang di jaringan bioskop CGV Indonesia, Cinepolis Cinemas, dan Flix Cinema mulai hari ini, Rabu (24/2/2021).

The Con-Heartist dibintangi oleh si cantik Baifern bersama Nadech Kugimiya dan Thiti Mahayotaruk. Film produksi GDH ini Mez Tharatorn, yang dulu mengarahkan film hits I Fine, Thank You Love You.

The Con-Heartist sudah tayang di Thailand pada Desember 2020. Menurut data iMDB, film ini sudah mendapatkan pendapatan kotor sebesar USD1,3 juta dari pemutaran di seluruh dunia.

Film ini berkisah tentang penipuan yang dilakukan Ina bersama Tower. Awalnya, Tower yang merupakan seorang penipu hendak menipu Ina untuk mentransfer sejumlah uang padanya.

Namun, Ina yang menyadari modus penipuan Tower akhirnya justru mengancam akan menyebarkan aksi kriminalnya tersebut. Tak ingin masalah ini dibawa ke meja hukum, Tower akhirnya menawarkan jasa untuk membantu Ina melunasi utang-utangnya.

Ina menceritakan bahwa ia terjerat utang, yang harus dilunasinya hingga 3 tahun ke depan, karena ia ditipu oleh mantan pacarnya, Petch. Tower pun mengajaknya untuk membalas dendam kepada Petch sekaligus mengambil uang yang telah ia bawa kabur untuk membayar utang Ina. Aksi penipuan Ina dan Tower pun dimulai. Yang tak mereka duga, hati dan cinta ikut berbicara dalam permainan tipu daya tersebut, yang membuat rencana ini tak berjalan semulus perkiraan. The Con-Heartist menawarkan cerita cinta berbalut komedi yang sangat menghibur, yang cocok untuk dinikmati untuk melepas stres dan sekadar bersantai. Walau ending dan plot twist-nya dapat ditebak sejak awal, namun sutradara Mez Tharatorn mampu mengemas The Con-Heartist sedemikian rupa sehingga tetap asyik untuk ditonton selama 128 menit.