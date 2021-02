JAKARTA - Ada banyak cara untuk menghabiskan Valentine hari ini, Minggu (14/2/2021). Salah satunya dengan menonton film romantis. Tak hanya film Hollywood saja, film Thailand juga cukup terkenal, terutama di kawasan Asia.

Bicara tentang film romantis Thailand, orang akan langsung merujuk pada A Little Thing Called Love. Padahal, selain film populer Mario Maurer itu, masih ada film-film romantis lain Thailand yang tak kalah membuat baper.

Sesuai dengan momen penuh cinta di hari Valentine ini, berikut 5 rekomendasi film romantis Thailand versi Okezone:

1. Hello Stranger (2010)

Film Hello Stranger yang dirilis pada 2010 dengan arahan sutradara Banjong Pisanthanakun ini bercerita tentang Dang (Chantavit Dhanasevi) dan May (Nuengthida Sophon) yang secara tidak sengaja bertemu di bandara pesawat menuju ke Korea Selatan. Keduanya sepakat untuk menjelajahi Negeri Ginseng bersama.

Meski telah melewati berbagai hal menarik saat berlibur di Korea Selatan, keduanya tidak mengetahui identitas satu sama lain, karena mereka tak ingin memiliki hubungan secara personal. Film Hello Stranger memiliki alur cerita yang lucu dan mengharukan.

Rating iMDb: 7,5/10

2. Happy Old Year (2019)

Film Happy Old Year bercerita tentang seorang perempuan bernama Jean (Chutimon Chuengcharoensukying), yang ingin menata ulang rumahnya dan mengubah layaknya perkantoran. Jean membuang apa pun yang sudah tidak dipakai dan tergeletak sembarangan.

Namun, saat beres-beres rumahnya, Jean menghadapi tantang yang besar. Dia menemukan beberapa barang milik mantan pacarnya, Aim (Sunny Sueanmethanont). Film Happy Old Year diarahkan oleh sutradara Nawapol Thamrongrattanarit.

Rating iMDb: 7,3/10

3. Friend Zone (2019)

Film Friend Zone yang disutradarai Chayanop Boonprakob ini bercerita tentang Palm (Naphat Siangsomboon), yang jatuh cinta pada sahabatnya, Gink (Pimchanok Luevisadpaibul) namun terjebak di zona pertemanan dengan selama 10 tahun.

Saat di bangku SMA, Palm mencoba mengungkapkan perasaannya namun Gink menolak dengan alasan ‘menjadi sahabat sudah cukup baik’. Hingga berapa lama Palm mampu menahan rasa cintanya untuk Gink dan bertahan di zona pertemanan itu?

Rating iMDb: 7,2/10

4. May Who? (2015)

Pernah membayangkan bagaimana rasanya memiliki kekuatan super? Apakah kekuatan super membuat populer dan diagung-agungkan? Pada film May Who ini, pemeran utamanya adalah May (Sutatta Udomsilp), seorang siswa SMA yang memiliki kekuatan super. Namun, kekuatan super ini dapat membuat siapapun yang didekatnya masuk dalam bahaya, termasuk orang yang disukainya.

Film May Who yang dirilis pada 2015 ini digarap oleh sutradara Chayanop Boonprakob. Selain Sutatta Udomsilp, Thiti Mahayotaruk dan Thanapob Leeratanakajorn juga turut membintangi film tersebut sebagai Pong dan Fame.

Rating iMDb: 7,1/10

5. London Sweeties (2019)

Film ini bercerita tentang tiga orang pemuda Thailand yang berimigrasi ke Inggris dan mencoba untuk bertahan hidup dengan kemampuan bahasa terbatas. London Sweetie dibintangi oleh Maylada Susri (Pron), Achira Detter (Antoine), Sireporn Yoogthatat (Pen), Kidakarn Chatkaewmanee (Pop), Nutthasit Kotimanuswanich (Jude), dan Antonia Tootill (Ketie).