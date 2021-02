SEOUL - WEi menyapa kembali penggemarnya setelah merilis mini album ke-2, IDENTITY: Challenge. Ini menjadi comeback perdana boyband asuhan OUI Entertainment itu setelah debut pada 5 Oktober 2020.

Untuk mengenal lebih lanjut tentang WEi, Okezone sajika profil lengkap keenam membernya.

1. Jang Dae Hyeon

Member pertama ada Jang Dae Hyeon atau Daehyeon yang merupakan personel tertua, rapper dan leader WEi. Idol yang mengambil jurusan teknik sipi saat sekolah ini lahir pada 11 Februari 1997.

Dae Hyeon merupakan mantan kontestan Produce 101 season 2. Setelah itu, dia sempat bergabung bersama kontestan lain dalam boyband Rainz yang debut pada 12 Oktober 2017.

2. Kim Dong Han

Berikutnya ada Kim Dong Han atau Donghan yang merupakan dancer utama. Lahir pada 3 Juli 1998, Dong Han juga merupakan mantan kontestan Produce 101 season 2. Dia sempat debut sebagai JBJ, debut solo pada 19 Juni 2018 sebelum bergabung dengan Wei.

3. Yoo Yong Ha

Kemudian ada Yoo Yong Ha atau Yongha yang merupakan lead rapper dan sub vocalist di dalam grup. Idol kelahiran 11 Januari 1999 ini sempat mengikuti kompetisi Under Nineteen dan berhasil meraih peringkat ke-6. Setelah itu, dia tergabung dalam boyband 1THE9.

4. Kim Yo Han

Member berikutnya yakni Kim Yo Han atau Yohan yang merupakan rapper, vokalis, dan center dalam grup. Dia juga merupakan mantan kontestan Produce X 101 dan pernah tergabung dalam boyband X1.

Idol kelahiran 22 September 1999 ini juga sempat merilis single solo pada pada 25 Agustus 2020 berjudul No More. Selain aktif di dunia musik, dia juga debut akting melalui drama A Love So Beautiful yang tayang pada 28 Desember 2020.

5. Kang Seok Hwa

Lalu ada Kang Seok Hwa atau Seokhwa yang merupakan vokalis utama dalam grup beranggotakan 6 orang tersebut. Idol kelahiran 1 Desember 2000 ini merupakan kontestan di acara survival Produce X 101.

Selain itu, dia juga merupakan mantan trainee JYP Entertainment dan YG Entertaiment. Dia muncul di YG Treasure Box, namun sayang, dia tidak melakukan debutnya di agensi tersebut.

6. Kim Jun Seo

Terakhir ada Kim Jun Seo atau Junseo yang merupakan member termuda di grup. Dia lahir pada 20 November 2001. Sama seperti Yong Ha, dia juga merupakan kontestan Under Nineteen dan pernah bergabung dalam 1THE9.