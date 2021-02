SEOUL - Setelah debut pada Oktober 2020, WEi akan comeback perdana pada 24 Februari 2021 melalui album IDENTITY: Challenge. Ada hal yang ingin ditunjukkan oleh Kim Yo Han cs lewat mini album ke-2 mereka ini.

"Aku ingin menunjukkan tantangan, kepercayaan diri, dan semangat yang dimiliki WEi," kata Kang Seok Hwa dalam wawancara eksklusif bersama Okezone.

Sementara Kim Jun Seo menjawab, "Sisi dewasa dan peningkatan WEi."

Menurut keenam member, IDENTITY: Challenge mampu menunjukkan sisi lain WEi yang belum terlihat di album debut mereka, First Sigh. Apalagi dengan langsung turun tangannya Jang Dae Hyeon dalam penggarapan lagu utama All or Nothing, warna identitas tiap member jadi bisa tersalurkan lebih dalam.

"Leader kami memproduksi lagu ini. Kami mengedit lagu itu beberapa kali setelah mempertimbangkan semua yang diinginkan member dan mendiskusikannya dengan agensi," jelas WEi.

Yo Han menambahkan, "Kami menjadi WEi yang memiliki sisi berbeda dari album pertama kami."

