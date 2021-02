SEOUL - Leader Jang Dae Hyeon berpartisipasi dalam penggarapan lagu All or Nothing. Lagu ini terpilih sebagai title track album comeback WEi, IDENTITY: Challenge.

Jang Dae Hyeon tak sendiri dalam membuat All or Nothing. Kang Seok Hwa, member sekaligus teman sekamar Jang Dae Hyeon di dorm, ikut membantunya menulis lirik.

"Aku membantu Jang Dae Hyeon dan ikut berpartisipasi dalam menulis lirik title track. Karena aku satu kamar dengannya, aku juga membantunya membuat melodi (All or Nothing)," kata Kang Seok Hwan dalam wawancara eksklusif bersama Okezone.

Ini bukan kali pertama Seok Hwa membantu Jang Dae Hyeon dalam membuat lagu. Menurutnya, karena mereka satu kamar, keduanya sering bekerja sama membuat musik.

"Aku selalu yang menyanyikan guide vocal untuk lagu-lagu yang diproduksi oleh Jang Dae Hyeon," cerita Kang Seok Hwa.

Selain Kang Seok Hwan dan Jang Dae Hyeon, Kim Dong Han juga ikut menyumbang ide dalam menulis lirik All or Nothing. Kim Jun Seo juga ambil peran dalam menulis lirik sub title track Diffuser. WEi debut pada Oktober 2020 lewat mini album IDENTITY: First Sight. Sesuai judulnya, Challenge akan menjadi lanjutan dari seri IDENTITY sebelumnya. IDENTITY: Challenge akan dirilis pada 24 Februari 2021. Nantikan wawancara eksklusif WEi bersama Okezone terkait comeback kali ini dan topik seru lainnya.