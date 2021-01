SEOUL - Rowoon memulai 2021 dengan sibuk. Masih aktif syuting She Would Never Know, personel SF9 itu sudah ditawari proyek akting drama baru.

Laporan yang beredar mengatakan jika Rowoon tengah diincar untuk bermain di drama berjudul Yeonmo. Menurut FNC Entertainment selaku agensi, sang aktor masih pikir-pikir.

"Itu adalah salah satu proyek yang sedang dia pelajari. Sekarang dia sedang fokus syuting drama She Would Never Know," tutur FNC Entertainment seperti dilansir Soompi.

Yeonmo yang diangkat dari manhwa (komik Korea) berjudul serupa tentang seorang raja yang terlupakan dan tidak tercatat dalam sejarah. Raja ini harus menyembunyikan kenyataan bahwa dia sebenarnya adalah seorang perempuan.

Yeonmo akan menyuguhkan kisah romantis antara si raja yang sebenarnya adalah perempuan dan karakter-karakter tampan di sekitarnya, dengan latar belakang kehidupan kerajaan yang ketat dan berbahaya.

Selain Rowoon SF9, aktris Park Eun Bin juga tengah mempertimbangkan tawaran menghidupkan lakon raja perempuan Lee Hwi. Rowoon ditawari peran Jung Ji Woon, cinta pertama Lee Hwi.

Naskah skenario drama Yeonmo ini akan digarap oleh penulis Han Hee Jung dan sutradara Song Hyun Wook. Ia adalah otak di balik drama populer Another Oh Hae Young dan Beauty Inside.

