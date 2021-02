JAKARTA - Baim Wong ikut meng-unfollow Instagram Dayana. Seperti diketahui, netizen Indonesia banyak yang mengambil langkah itu setelah sang selebgram memunculkan pernyataan kontroversial.

"Sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin Dayana-Fiki, lihat vlognya sekali aja, tapi ketika ada masalah, dan saya tau dia menjelekkan nama Indonesia, dengan bilang nggak butuh support orang Indonesia. Wah saya marah," kata Baim, dikutip dari kolom komentar Instagram Fiki Naki, Senin (22/2/2021).

Suami Paula Verhoeven ini kemudian menyinggung soal alasan yang dibuat Dayana tentang pernyataannya yang sensasional serta caranya menarik simpati.

"Padahal setahu saya, kita (Indonesia) mencintai Dayana. Dan mau alasan apapun dia setelah itu (bilang bahasa Inggrisnya nggak jago), minta maaf. Dan sekarang dia nangis? Hmm akan selalu ada cara orang untuk mendapatkan simpatiknya kembali," ungkapnya.

Namun, Baim sudah terlanjur kecewa dengan Dayana dan berhenti mengikuti akun Instagramnya. Meski demikian, ia tetap memaafkan gadis 18 tahun itu.

"Tapi ketika dia menjelekkan nama Indonesia, saya langsung unfollow. Tetapi saya sudah memaafkan dia karena membawa nama Indonesia," terang Baim.

Komentar Baim kemudian ditanggapi oleh Fiki. Ia setuju dengan pendapat aktor Perfect Dream ini. "You got the point my bro (kamu dapat poinnya, bro) @baimwong," komentar Fiki.

Sebelumnya, Dayana dianggap sombong oleh netizen usai bercerita niatannya ke Indonesia batal pascakonflik dengan Fiki Naki. Ia mengaku, bisa jauh lebih terkenal di Rusia.

"Aku enggak peduli tentang ketenaran di Indonesia karena aku punya banyak vlogger terkenal di sekelilingku dan aku tahu bahwa mereka akan mendukungku," ujar Dayana, dikutip dari akun Twitter @AREAJULID, 18 Februari 2021.