JAKARTA - Khoirunnisa alias Nissa, vokalis Sabyan kini tengah menjadi perbincangan hangat. Ia dituding sebagai selingkuhan rekannya, Ayus Sabyan.

Baca Juga:

- Bukti Perselingkuhan Nissa dan Ayus Sabyan Bakal Diungkap di Persidangan

- Nissa Sabyan dan Ayus Diisukan sudah Menikah Siri selama 2 Tahun

Isu perselingkuhan ini muncul dari pihak keluarga Ayus dan sang istri, Ririe Fairus. Bahkan, keyboardis Sabyan itu sudah digugat cerai sang istri di Pengadilan Agama Jakarta Utara sejak Januari lalu.

Sebelum kabar miring ini berembus, sosok Nissa menjadi idola masyarakat karena suara merdu dan paras cantiknya. Lewat penampilannya bersama Sabyan, banyak anak muda yang ikut menggemari lagu Islami.

Berikut Okezone rangkum 5 fakta Nissa Sabyan

1. Usia 21 Tahun

Pemilik nama Khoirunnisa itu lahir di Lumajang, Jawa Timur pada 23 Mei 1999 dan kini berusia 21 tahun. Nissa sempat tinggal di Bandung, Jawa Barat ketika masih SD dan pindah ke Jakarta saat SMP.

2. Lulusan SMK

Nissa lulus dari SMK Negeri 56 Jakarta pada tahun 2017. Ia mengambil jurusan ototronik atau otomotif elektronik.

Alasannya tertarik dengan jurusan itu karena ingin mencoba hal yang berbeda. Ia tak keberatan meski temannya didominasi siswa laki-laki.

"Seru, walaupun anak-anak kebanyakan cowok. Ceweknya cuma 10 orang," ujar Nissa pada 1 Juni 2018.

3. Penggemar Raisa

Suara lembut Nissa sebagai vokalis Sabyan sudah tak diragukan lagi. Inspirasinya dalam bermusik ternyata datang dari Raisa.

Perempuan berparas imut ini mengaku mengidolakan istri Hamish Daud itu sejak lama. Bahkan, dia hafal hampir semua lagu pelantun Could It Be itu.

4. Hobi Nyanyi Sejak SD

Tak heran jika Nissa memiliki vokal yang bagus. Pasalnya, perempuan berhijab ini memang gemar bernyanyi sejak usia belia, tepatnya saat duduk di bangku SD.

5. Honor Manggung

Kepopuleran Sabyan tentu berdampak terhadap pendapatan personelnya, termasuk Nissa. Kabarnya, mereka mendapatkan honor sekitar Rp30-40 juta satu kali manggung. Padahal, dahulu mereka hanya menerima Rp3 juta.