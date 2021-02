JAKARTA - Agustin Oendari atau yang akrab disapa Botin kembali membuktikan eksistensinya lewat lagu bertajuk Tenang dan Bersabarlah.

Lagu ini boleh dibilang sebagai ungkapan perasaan musisi yang akrab disapa Botin tersebut.

“Lagu Tenang dan Bersabarlah bermula cuma dari demo gitar ala-ala botin (panggilan kecilku) dan vokal berisi melodi utama dan lirik yang aku rekam tahun lalu di awal pandemi, kira-kira Maret 2020. Yang pasti lagunya dominan sama string section gitu. Sebetulnya lagu ini hanya ingin aku jadikan sebagai medium curhatku atas nggak menentunya kehidupan waktu itu. Bahkan, saat itu nggak kepikiran sama sekali mau rilis single lagi,” ujar Botin.

Pada lagu Tenang dan Bersabarlah, setidaknya ada tiga pesan sederhana yang tersurat yang mau disampaikan oleh Botin.

"Pertama, untuk segalanya ada waktunya (there is time for everything.), kedua enggak apa-apa bersedih (it’s okay to be sad.), dan yang ketiga dalam air mata, mengalir harapan. (in all those tears, there is hope that flows.),” ungkap Botin.

“Apalagi setelah banyak yang mendengarkan lagu ini lalu kemudian jadi curhat ke aku tentang apa yang mereka alami dan rasakan belakangan ini. Asli, ada banyak banget air mata. Aku percaya doa ada yang denger, air mata ada yang nampung. berat rasanya waktu ngomong ini, mengingat setiap orang punya bebannya masing-masing. gak ada satu yang lebih berat atau lebih ringan daripada yang lain. Untungnya, dari semua curhat yang sampai ke aku, semua menyampaikan terima kasih (padahal kalo ada rilisan baru, biasanya orang-orang akan menyampaikan selamat bukan sih?). bahkan, ada yang bilang kayaknya lagu ini bakal nyembuhin hati banyak orang. ya, aku aminkan dengan amin paling serius ajalah,” tutupnya.

Nama Agustin Oendari dikenal menjadi penulis lagu dan vocal director untuk karya-karya musisi pendatang baru, di antaranya seperti lagu Lathi (Weird Genius ft. Sara Fajira), Dunia (Mytha Lestari), A Million Stars (album kolaborasi Rising Stars) dan lainnya.

