JAKARTA - Audisi pencarian bakat menyanyi pop religi Voice Of Ramadan GTV mulai dibuka! Ajang ini digelar untuk mencari talenta penanyi pop religi, nasyid dan gambus. Masa pencarian peserta akan berlangsung dari 15 Februari hingga 14 Maret 2021.

Jenis musik gambus, nasyid dan pop religi menjadi sangat diminati bersaamaan dengan munculnya grup musik Sabyan. Kehadiran Sabyan sebagai salah satu grup musik gambus di tanah air memiliki peranan penting dalam mempopulerkan jenis musik ini di kalangan anak muda Indonesia.

Di tangan Sabyan, musik gambus menjadi lebih kekinian, terdengar akrab di telinga para penggemarnya. Pada season kompetisi tahun ini, Nissa dan Ayus Sabyan akan menjadi juri dan menyeleksi talenta yang tampil di Voice Of Ramadan GTV.

“Voice Of Ramadan merupakan salah satu strategi GTV dalam memperluas kepemirsaannya. Kami melihat animo yang besar di masyarakat terhadap jenis musik religi islami dengan berbagai genre yang ada sebagai sebuah peluang untuk membuat hiburan yang memiliki makna dan pesan religi bagi para penggemarnya, dan di sisi lain mereka juga bisa menjadi bagian dari program ini dalam mengembangkan talentanya. Kami berharap program GTV - Voice Of Ramadan ini bisa diterima di hati pemirsa Indonesia,” ungkap Valencia Tanoesoedibjo, Managing Director GTV, seminggu jelang dibukanya Online Audition Voice Of Ramadan.

Audisi Voice Of Ramadan tahun ini akan difokuskan melalu sistem Online dengan mengoptimalkan aplikasi RCTI+ yang bisa diakses oleh siapapun secara gratis. Dengan kemudahan ini, diharapkan bisa membuka kesempatan yang jauh lebih besar bagi banyak talenta dari seluruh pelosok Indonesia.

Apakah kamu salah satu talenta yang GTV cari? Catat persyaratannya, yaitu pria dan wanita berusia 15--30 tahun, bisa menyanyikan lagu pop religi, gambus atau nasyid, berlaku untuk calon kontestan penyanyi solo atau duo. Catat juga tanggalnya, yakni Online Audition Voice Of Ramadan GTV mulai 15 Februari sampai 14 Maret dengan cara mengupload video rekaman bernyanyi kamu melalui aplikasi RCTI+ (download sekarang via Google Play atau App Store). Info selengkapnya kamu bisa follow akun instagram dan facebook @officialgtvid dan @voiceoframadan.gtv atau klik www.gtv.id. Ikuti Online Audition Voice Of Ramadan GTV dan saksikan juga program-program GTV lainnya di www.rctiplus.com.