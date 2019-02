JAKARTA - Bulan Ramadan tahun ini, diketahui jatuh diawal Mei 2019. Akan tetapi, GTV sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan menghadirkan program-program religi berkualitas. Salah satunya ialah Voice of Ramadan.

Keberhasilan grup musik gambus Sabyan mewarnai belantika musik Indonesia, memicu para remaja untuk bisa mengikuti jejaknya. Bahkan pada audisi Voice of Ramadan bertajuk #BeTheNextSabyan yang diadakan GTV, nampak ratusan peserta memadati Tower 1, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (16/2/2019), sejak pukul 09.00 WIB.

Program Voice of Ramadan sendiri rupanya telah dikonsep oleh tim GTV untuk mengisi Ramadan sejak 2017 lalu. Namun, barulah di tahun 2019 ini tim GTV fokus terhadap Voice of Ramadan.

Baca juga: Hadirkan Reality Penuh Drama, GTV Tayangkan Penghuni Rumah Terakhir

"Sebenanarnya konsepnya itu dari GTV program Ramadan cuma ada satu. Akhirnya kita muncul ide untuk menggali lagi ada audisi Voice of Ramadan The Next Sabyan," ungkap Subiyan Zainuddin, selaku produser dari Voice of Ramadan The Next Sabyan, saat ditemui di Tower 1 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (16/2/2019).

"Jadi kita bikin konsepnya. Secara historical program GTV ini sudah ada dari 2017, akhirnya dimatangkan lagi dan muncullah Voice of Ramadan," sambungnya.

Pria yang akrab disapa Aan ini mengatakan bahwa dirinya tak menyangka akan ada lebih dari 100 peserta yang akan mengikuti audisi tersebut.

Baca juga: Citra Prima Bongkar Rahasia Cara Usir Kuntilanak

"Target audisi sebenarnya kita enggak kepikiran. Awalnya kita gambling sih, kita belum yakin, tapi kita meyakinkan diri bisa go dengan konsep ini," tuturnya.

"Nah dengan ini targetnya pertamanya paling enggak 100. Nah begitu sampai terakhir tadi 250 dan ada sekitar 200-an lagi dari audisi online," pungkasnya.

Voice of Ramadan sendiri diketahui akan tayangkan perdana pada 6 Mei 2019, hingga 29 Mei 2019 mendatang. Nantinya, Voice of Ramadan akan tayang selama tiga kali dalam seminggu, yakni Senin, Selasa, dan Rabu.

(sus)